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Москва и Минск разработают стратегию развития СМИ Союзного Государства

Москва и Минск разработают стратегию развития СМИ Союзного Государства - РИА Новости, 23.09.2021

Москва и Минск разработают стратегию развития СМИ Союзного Государства

Единую стратегию развития СМИ Союзного государства России и Белоруссии необходимо разработать с учетом современных тенденций распространения информации, считает РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:13

2021-09-23T15:13

2021-09-23T15:42

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геннадий давыдько

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Единую стратегию развития СМИ Союзного государства России и Белоруссии необходимо разработать с учетом современных тенденций распространения информации, считает председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по правам человека, председатель комиссии Парламентского Собрания союза России и Белоруссии по информполитике Геннадий Давыдько.В четверг в Ростове-на-Дону состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по информполитике."Необходимо разработать стратегию развития средств массовой информации Союзного государства, предусматривающую как техническое оснащение СМИ на современном уровне, так и многообразное контентное наполнение, охватывающее все направления союзного строительства, использование соцсетей, увеличение молодежной аудитории", - сказал Давыдько. Это и другие предложения по итогам заседания парламентарии направят на рассмотрение Постоянного Комитета Союзного государства.Как уточнил председатель комиссии Парламентского Собрания по информполитике, необходимость разработки новой стратегии продиктована изменениями в обществе и информационном пространстве России и Белоруссии. "Все больше в жизни современного человека участвуют интернет-ресурсы и социальные сети, которые формируют общественное сознание", - сказал он.Давыдько добавил, что в перспективе стоит задача, в том числе, перераспределения финансовых средств "в пользу определенных сегментов нашего информационного влияния".Член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания по информполитике Маргарита Павлова, в свою очередь, отметила, что агрессия со стороны оппонентов возрастает, идут ментальные войны и борьба за умы. При этом интернет постепенно превращается в информационное оружие. По мнению Павловой, это также подтверждает важность разработки единой информационной стратегии Союзного государства.

https://ria.ru/20210910/rouming-1749514076.html

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в мире, белоруссия, геннадий давыдько, россия