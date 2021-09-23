https://ria.ru/20210923/sotsseti-1751422419.html
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети - РИА Новости, 23.09.2021
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети
В течение дня 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:01
2021-09-23T11:01
2021-09-23T11:01
технологии
соцсети
вциом
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В течение дня 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Россияне, которые заявили о том, что пользуются социальными сетями и мессенджерами, делают это часто. Чуть меньше трети опрошенных респондентов (29%) заявили, что на все соцсети и мессенджеры тратят больше трех часов в день. Каждый четвертый россиянин (25%) пользуется подобными сервисами от одного до двух часов в день. Не больше часа ими пользуются 19% опрошенных, от двух до трех часов – 16%, менее получаса в день – 9%.Самыми большими любителями социальных сетей и мессенджеров стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе более трех часов в день ими пользуются 72% опрошенных. В возрастной категории от 60 и старше так часто пользуются сервисами лишь 15% опрошенных.Чаще всего россияне получают информацию из социальных сетей на следующие темы: новости о событиях в стране и в мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%), новости о родном городе и районе (29%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210603/ugroza-1735344909.html
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технологии, соцсети, вциом, россия
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети
ВЦИОМ: каждый третий россиянин тратит на соцсети и мессенджеры более трех часов в день
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
В течение дня 29% россиян
тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ
.
Россияне, которые заявили о том, что пользуются социальными сетями и мессенджерами, делают это часто. Чуть меньше трети опрошенных респондентов (29%) заявили, что на все соцсети и мессенджеры тратят больше трех часов в день. Каждый четвертый россиянин (25%) пользуется подобными сервисами от одного до двух часов в день. Не больше часа ими пользуются 19% опрошенных, от двух до трех часов – 16%, менее получаса в день – 9%.
Самыми большими любителями социальных сетей и мессенджеров стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе более трех часов в день ими пользуются 72% опрошенных. В возрастной категории от 60 и старше так часто пользуются сервисами лишь 15% опрошенных.
Чаще всего россияне получают информацию из социальных сетей на следующие темы: новости о событиях в стране и в мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%), новости о родном городе и районе (29%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.