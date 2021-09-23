Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/sotsseti-1751422419.html
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети - РИА Новости, 23.09.2021
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети
В течение дня 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:01
2021-09-23T11:01
технологии
соцсети
вциом
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586045337_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_96c56bccc6868968514d1b8bd91e49d2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В течение дня 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Россияне, которые заявили о том, что пользуются социальными сетями и мессенджерами, делают это часто. Чуть меньше трети опрошенных респондентов (29%) заявили, что на все соцсети и мессенджеры тратят больше трех часов в день. Каждый четвертый россиянин (25%) пользуется подобными сервисами от одного до двух часов в день. Не больше часа ими пользуются 19% опрошенных, от двух до трех часов – 16%, менее получаса в день – 9%.Самыми большими любителями социальных сетей и мессенджеров стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе более трех часов в день ими пользуются 72% опрошенных. В возрастной категории от 60 и старше так часто пользуются сервисами лишь 15% опрошенных.Чаще всего россияне получают информацию из социальных сетей на следующие темы: новости о событиях в стране и в мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%), новости о родном городе и районе (29%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210603/ugroza-1735344909.html
https://ria.ru/20210908/selfi-1749101365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586045337_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44ffe8f7ea8a88f2575d8ca9765245b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, соцсети, вциом, россия
11:01 23.09.2021
 
ВЦИОМ выяснил, сколько времени россияне тратят на соцсети

ВЦИОМ: каждый третий россиянин тратит на соцсети и мессенджеры более трех часов в день

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске на одной из станция Московского метрополитена
Девушка в защитной маске на одной из станция Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В течение дня 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры более трех часов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Россияне, которые заявили о том, что пользуются социальными сетями и мессенджерами, делают это часто. Чуть меньше трети опрошенных респондентов (29%) заявили, что на все соцсети и мессенджеры тратят больше трех часов в день. Каждый четвертый россиянин (25%) пользуется подобными сервисами от одного до двух часов в день. Не больше часа ими пользуются 19% опрошенных, от двух до трех часов – 16%, менее получаса в день – 9%.
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 02:40
Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей
Самыми большими любителями социальных сетей и мессенджеров стали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе более трех часов в день ими пользуются 72% опрошенных. В возрастной категории от 60 и старше так часто пользуются сервисами лишь 15% опрошенных.
Чаще всего россияне получают информацию из социальных сетей на следующие темы: новости о событиях в стране и в мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%), новости о родном городе и районе (29%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Девушка делает селфи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 06:08
Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут попасть в тюрьму
 
ТехнологииСоцсетиВЦИОМРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
Лента новостейМолния