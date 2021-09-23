https://ria.ru/20210923/skripal-1751410269.html

Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"

Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 23.09.2021

Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"

Утверждения Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к делу Скрипалей - это очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:53

2021-09-23T09:53

2021-09-23T10:34

в мире

сергей нарышкин

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дело об отравлении скрипалей

сергей скрипаль

великобритания

скотленд-ярд

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Утверждения Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к делу Скрипалей - это очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от позорного бегства НАТО из Афганистана, заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", - сказал он."Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана - прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира", - добавил Нарышкин.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.Прокуратура Лондона ранее заявила, что идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по этому делу. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров. В МИД РФ решительно осудили все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.

https://ria.ru/20210923/britaniya-1751338413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/skripal-1751202952.html

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