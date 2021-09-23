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https://ria.ru/20210923/skripal-1751410269.html
Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"
Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 23.09.2021
Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"
Утверждения Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к делу Скрипалей - это очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:53
2021-09-23T10:34
в мире
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дело об отравлении скрипалей
сергей скрипаль
великобритания
скотленд-ярд
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Утверждения Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к делу Скрипалей - это очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от позорного бегства НАТО из Афганистана, заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", - сказал он."Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана - прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира", - добавил Нарышкин.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.Прокуратура Лондона ранее заявила, что идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по этому делу. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров. В МИД РФ решительно осудили все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.
https://ria.ru/20210923/britaniya-1751338413.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/skripal-1751202952.html
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в мире, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дело об отравлении скрипалей, сергей скрипаль, великобритания, скотленд-ярд, россия, лондон, главное разведывательное управление рф, солсбери, руслан боширов
09:53 23.09.2021 (обновлено: 10:34 23.09.2021)
 
Нарышкин прокомментировал новое заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"

Глава СВР Нарышкин: заявление Британии о третьем россиянине в "деле Скрипалей" ложное

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Утверждения Скотленд-Ярда про якобы причастность третьего россиянина к делу Скрипалей - это очередная ложь и попытка отвлечь внимание общественности от позорного бегства НАТО из Афганистана, заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", - сказал он.
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Дело Скрипалей: Британия назвала отравителем виртуального генерала
"Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана - прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира", - добавил Нарышкин.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Прокуратура Лондона ранее заявила, что идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по этому делу. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров. В МИД РФ решительно осудили все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 19:29В мире
Племянница Скрипаля заявила о затягивании дела об отравлении
 
В миреСергей НарышкинНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дело об отравлении СкрипалейСергей СкрипальВеликобританияСкотленд-ЯрдРоссияЛондонГлавное разведывательное управление РФСолсбериРуслан Боширов
 
 
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