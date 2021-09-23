https://ria.ru/20210923/skripal-1751407241.html

В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"

В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 23.09.2021

В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ не комментирует заявление Скотленд-Ярда о якобы причастности еще одного россиянина к делу Скрипалей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:33

2021-09-23T09:33

2021-09-23T09:36

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

скотленд-ярд

дело об отравлении скрипалей

лондон

главное разведывательное управление рф

сергей скрипаль

солсбери

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ не комментирует заявление Скотленд-Ярда о якобы причастности еще одного россиянина к делу Скрипалей, заявил РИА Новости руководитель пресс-бюро Сергей Иванов."Без комментариев", - сказал он.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.Прокуратура Лондона ранее заявила, что идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по этому делу. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров. В МИД РФ решительно осудили все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.

https://ria.ru/20210923/britaniya-1751338413.html

лондон

солсбери

россия

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