https://ria.ru/20210923/skripal-1751407241.html
В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"
В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей" - РИА Новости, 23.09.2021
В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ не комментирует заявление Скотленд-Ярда о якобы причастности еще одного россиянина к делу Скрипалей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:33
2021-09-23T09:33
2021-09-23T09:36
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
скотленд-ярд
дело об отравлении скрипалей
лондон
главное разведывательное управление рф
сергей скрипаль
солсбери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751160709_63:618:2606:2048_1920x0_80_0_0_45d31bb84867cee651f86516549d3547.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ не комментирует заявление Скотленд-Ярда о якобы причастности еще одного россиянина к делу Скрипалей, заявил РИА Новости руководитель пресс-бюро Сергей Иванов."Без комментариев", - сказал он.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.Прокуратура Лондона ранее заявила, что идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по этому делу. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров. В МИД РФ решительно осудили все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.
https://ria.ru/20210923/britaniya-1751338413.html
лондон
солсбери
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751160709_88:347:2356:2048_1920x0_80_0_0_7d6481b2be4a668686a6c7d08c3b5464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), скотленд-ярд, дело об отравлении скрипалей, лондон, главное разведывательное управление рф, сергей скрипаль, солсбери, россия
09:33 23.09.2021 (обновлено: 09:36 23.09.2021)
В СВР отказались комментировать заявление Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"
Глава пресс-бюро СВР Иванов не стал комментировать слова Скотленд-ярда по "делу Скрипалей"