https://ria.ru/20210923/siriya-1751538046.html
Глава МИД Сирии дал совет США
Глава МИД Сирии дал совет США - РИА Новости, 23.09.2021
Глава МИД Сирии дал совет США
США должны немедленно вывести свои войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил РИА Новости глава сирийского... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:07
2021-09-23T22:07
2021-09-23T22:07
война в сирии
в мире
сша
сирия
фейсал микдад
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. США должны немедленно вывести свои войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил РИА Новости глава сирийского МИД Фейсал Микдад."Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане", - сказал Микдад.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сша, сирия, фейсал микдад
Глава МИД Сирии дал совет США
Глава МИД Сирии Микдад: США должны немедленно вывести войска с территории Сирии