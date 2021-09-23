https://ria.ru/20210923/siriya-1751538046.html

Глава МИД Сирии дал совет США

Глава МИД Сирии дал совет США - РИА Новости, 23.09.2021

Глава МИД Сирии дал совет США

США должны немедленно вывести свои войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил РИА Новости глава сирийского... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:07

2021-09-23T22:07

2021-09-23T22:07

война в сирии

в мире

сша

сирия

фейсал микдад

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. США должны немедленно вывести свои войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил РИА Новости глава сирийского МИД Фейсал Микдад."Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане", - сказал Микдад.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20210920/ssha-1751054156.html

сша

сирия

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в мире, сша, сирия, фейсал микдад