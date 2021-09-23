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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210923/siriya-1751401102.html
Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране
Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране - РИА Новости, 23.09.2021
Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране
Дамаск считает, что международное сообщество должно нарастить оказание помощи Сирии, где в том числе из-за санкций США наблюдается рост бедности и дефицит... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:19
2021-09-23T08:53
война в сирии
в мире
сша
сирия
мид сирии
фейсал микдад
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. Дамаск считает, что международное сообщество должно нарастить оказание помощи Сирии, где в том числе из-за санкций США наблюдается рост бедности и дефицит базовых медикаментов, заявил РИА Новости глава сирийского МИД Фейсал Микдад."Абсолютно, да. Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ", - сказал Микдад, отвечая на вопрос о том, должны ли другие страны, по его мнению, нарастить объемы оказываемой помощи Сирии.Как отметил глава дипведомства арабской республики, экономическое положение в стране в свете неутихающего конфликта за последнее время еще сильнее ухудшилось.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическим группировками в Сирии и Ираке.
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в мире, сша, сирия, мид сирии, фейсал микдад
08:19 23.09.2021 (обновлено: 08:53 23.09.2021)
 
Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране

Глава МИД Сирии Микдад: введенные США санкции душат сирийский народ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
 Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. Дамаск считает, что международное сообщество должно нарастить оказание помощи Сирии, где в том числе из-за санкций США наблюдается рост бедности и дефицит базовых медикаментов, заявил РИА Новости глава сирийского МИД Фейсал Микдад.
"Абсолютно, да. Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ", - сказал Микдад, отвечая на вопрос о том, должны ли другие страны, по его мнению, нарастить объемы оказываемой помощи Сирии.
Как отметил глава дипведомства арабской республики, экономическое положение в стране в свете неутихающего конфликта за последнее время еще сильнее ухудшилось.
"Уровень бедности вырос, ровно как и дефицит медикаментов. Более того, нам даже не хватает базовых лекарств, чтобы лечить больных раком, а также другими заболеваниями. В том числе коронавирусом", - сообщил Микдад.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическим группировками в Сирии и Ираке.
Рабочий в мастерской в Старом городе Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 13:43Война в Сирии
"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование
 
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