https://ria.ru/20210923/siriya-1751401102.html

Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране

Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране - РИА Новости, 23.09.2021

Глава МИД Сирии заявил об ухудшении экономического положения в стране

Дамаск считает, что международное сообщество должно нарастить оказание помощи Сирии, где в том числе из-за санкций США наблюдается рост бедности и дефицит... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:19

2021-09-23T08:19

2021-09-23T08:53

война в сирии

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сша

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мид сирии

фейсал микдад

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен – РИА Новости. Дамаск считает, что международное сообщество должно нарастить оказание помощи Сирии, где в том числе из-за санкций США наблюдается рост бедности и дефицит базовых медикаментов, заявил РИА Новости глава сирийского МИД Фейсал Микдад."Абсолютно, да. Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ", - сказал Микдад, отвечая на вопрос о том, должны ли другие страны, по его мнению, нарастить объемы оказываемой помощи Сирии.Как отметил глава дипведомства арабской республики, экономическое положение в стране в свете неутихающего конфликта за последнее время еще сильнее ухудшилось.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористическим группировками в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html

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