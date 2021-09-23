01:53 23.09.2021 (обновлено: 08:48 23.09.2021)
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск из северных провинций
© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен — РИА Новости. Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.
"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — отметил Микдад.
По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.
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