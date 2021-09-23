https://ria.ru/20210923/siriya-1751392304.html

Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск - РИА Новости, 23.09.2021

Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T01:53

2021-09-23T01:53

2021-09-23T08:48

война в сирии

в мире

дамаск (город)

сирия

турция

идлиб (мухафаза)

фейсал микдад

гейр педерсен

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен — РИА Новости. Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.

https://ria.ru/20210914/problema-1749943195.html

дамаск (город)

сирия

турция

идлиб (мухафаза)

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в мире, дамаск (город), сирия, турция, идлиб (мухафаза), фейсал микдад, гейр педерсен