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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210923/siriya-1751392304.html
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск - РИА Новости, 23.09.2021
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск
Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T01:53
2021-09-23T08:48
война в сирии
в мире
дамаск (город)
сирия
турция
идлиб (мухафаза)
фейсал микдад
гейр педерсен
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен — РИА Новости. Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.
https://ria.ru/20210914/problema-1749943195.html
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сирия
турция
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в мире, дамаск (город), сирия, турция, идлиб (мухафаза), фейсал микдад, гейр педерсен
01:53 23.09.2021 (обновлено: 08:48 23.09.2021)
 
Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск

Сирия потребовала от Турции немедленного вывода войск из северных провинций

© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / DHA/Ugur Can
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НЬЮ-ЙОРК, 23 сен — РИА Новости. Власти Сирии требуют, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.

"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — отметил Микдад.

По мнению главы сирийского МИД, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.
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Война в СирииВ миреДамаск (город)СирияТурцияИдлиб (мухафаза)Фейсал МикдадГейр Педерсен
 
 
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