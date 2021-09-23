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Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США - РИА Новости, 23.09.2021
Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:20
2021-09-23T13:20
2021-09-23T13:20
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США.Ранее комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о мерах против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. В список также попала Маргарита Симоньян и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.Документ внесли как поправку к оборонному бюджету на следующий год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса, но даже тогда он будет рекомендательным.
https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html
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в мире, сша, сергей собянин, маргарита симоньян, константин эрнст, михаил мишустин, телеканал rt, миа "россия сегодня", россия
Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
Главред МИА "Россия сегодня" Симоньян польщена тем, что попадает под новые санкции США