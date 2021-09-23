https://ria.ru/20210923/simonyan-1751448911.html

Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США

Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США - РИА Новости, 23.09.2021

Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:20

2021-09-23T13:20

2021-09-23T13:20

в мире

сша

сергей собянин

маргарита симоньян

константин эрнст

михаил мишустин

телеканал rt

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США.Ранее комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о мерах против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. В список также попала Маргарита Симоньян и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.Документ внесли как поправку к оборонному бюджету на следующий год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса, но даже тогда он будет рекомендательным.

https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html

сша

россия

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в мире, сша, сергей собянин, маргарита симоньян, константин эрнст, михаил мишустин, телеканал rt, миа "россия сегодня", россия