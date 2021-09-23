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Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США - РИА Новости, 23.09.2021
Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:20
2021-09-23T13:20
в мире
сша
сергей собянин
маргарита симоньян
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михаил мишустин
телеканал rt
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США.Ранее комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о мерах против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. В список также попала Маргарита Симоньян и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.Документ внесли как поправку к оборонному бюджету на следующий год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса, но даже тогда он будет рекомендательным.
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в мире, сша, сергей собянин, маргарита симоньян, константин эрнст, михаил мишустин, телеканал rt, миа "россия сегодня", россия
13:20 23.09.2021
 
Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США

Главред МИА "Россия сегодня" Симоньян польщена тем, что попадает под новые санкции США

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / RT
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала свое попадание в новые санкционные списки США.

"Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной", — сказала она РИА Новости.

Ранее комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о мерах против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. В список также попала Маргарита Симоньян и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
Документ внесли как поправку к оборонному бюджету на следующий год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса, но даже тогда он будет рекомендательным.
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