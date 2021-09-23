08:50 23.09.2021 (обновлено: 12:53 23.09.2021)
"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
"Ъ": ГИБДД перестала штрафовать водителей в России за превышение средней скорости
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили на открытом после реконструкции Большом Каменном мосту
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант".
"Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — пояснили изданию в МВД.
При этом в ведомстве не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это и почему. По данным "Ъ", в Москве такие штрафы не выписывают с августа, в Подмосковье — с мая-июня.
Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года. Для этого используются парные камеры: сперва время проезда машины фиксирует та, что установлена в начале участка, затем — через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда ставят систему из трех или более устройств. Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.
По такому алгоритму до недавних пор действовали около тысячи дорожных комплексов по всей стране. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.
Отмечается, что в России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость". В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.