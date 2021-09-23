Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/shtraf-1751403552.html
"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости - РИА Новости, 23.09.2021
"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:50
2021-09-23T12:53
общество
госдума рф
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746144165_107:0:2936:1591_1920x0_80_0_0_c2f5e55688d3eed9552a9f9ad6807198.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант"."Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — пояснили изданию в МВД.При этом в ведомстве не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это и почему. По данным "Ъ", в Москве такие штрафы не выписывают с августа, в Подмосковье — с мая-июня.Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года. Для этого используются парные камеры: сперва время проезда машины фиксирует та, что установлена в начале участка, затем — через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда ставят систему из трех или более устройств. Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.По такому алгоритму до недавних пор действовали около тысячи дорожных комплексов по всей стране. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.Отмечается, что в России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость". В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.
https://ria.ru/20210906/shtraf-1748729489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746144165_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_40ad8c30020ff0f81b4a19803d2ae832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, авто, россия
08:50 23.09.2021 (обновлено: 12:53 23.09.2021)
 
"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

"Ъ": ГИБДД перестала штрафовать водителей в России за превышение средней скорости

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили на открытом после реконструкции Большом Каменном мосту
Автомобили на открытом после реконструкции Большом Каменном мосту - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант".
"Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — пояснили изданию в МВД.
При этом в ведомстве не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это и почему. По данным "Ъ", в Москве такие штрафы не выписывают с августа, в Подмосковье — с мая-июня.
Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года. Для этого используются парные камеры: сперва время проезда машины фиксирует та, что установлена в начале участка, затем — через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда ставят систему из трех или более устройств. Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.
По такому алгоритму до недавних пор действовали около тысячи дорожных комплексов по всей стране. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.
Отмечается, что в России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость". В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 01:15
Водителям рассказали о новом штрафе, который могут выписать автоматически
 
ОбществоГосдума РФАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
Лента новостейМолния