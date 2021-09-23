https://ria.ru/20210923/shtraf-1751403552.html

"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости - РИА Новости, 23.09.2021

"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:50

2021-09-23T08:50

2021-09-23T12:53

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант"."Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме", — пояснили изданию в МВД.При этом в ведомстве не уточнили, как давно водителей перестали штрафовать за это и почему. По данным "Ъ", в Москве такие штрафы не выписывают с августа, в Подмосковье — с мая-июня.Технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года. Для этого используются парные камеры: сперва время проезда машины фиксирует та, что установлена в начале участка, затем — через несколько километров или сотен метров — вторая. Иногда ставят систему из трех или более устройств. Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.По такому алгоритму до недавних пор действовали около тысячи дорожных комплексов по всей стране. В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.Отмечается, что в России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость". В Госдуме предпринимались несколько безуспешных попыток внести изменения в КоАП.

https://ria.ru/20210906/shtraf-1748729489.html

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общество, госдума рф, авто, россия