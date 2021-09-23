https://ria.ru/20210923/shos-1751469657.html

Спецпредставитель президента: ШОС не будет противопоставлять себя AUKUS

Спецпредставитель президента: ШОС не будет противопоставлять себя AUKUS - РИА Новости, 23.09.2021

Спецпредставитель президента: ШОС не будет противопоставлять себя AUKUS

ШОС не планирует противопоставлять себя каким-либо партнерствам, например, AUKUS, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:10

2021-09-23T15:10

2021-09-23T15:10

в мире

шос

бахтиер хакимов

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ШОС не планирует противопоставлять себя каким-либо партнерствам, например, AUKUS, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов.Семнадцатого сентября в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.Как отметил Хакимов, ШОС - внеблоковая организация, не ставится задача создания наднациональных экономических органов.По словам Хакимова, ШОС отвечает за свою часть континента, но исходит из того ключевого принципа: ШОС выступает против укрепления безопасности кого бы то ни было за счёт безопасности других.На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая и Франции.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе начата процедура приема Ирана в организацию.

https://ria.ru/20210919/soyuz-1750703081.html

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в мире, шос, бахтиер хакимов, россия