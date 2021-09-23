https://ria.ru/20210923/shefir-1751543559.html

В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира

В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира - РИА Новости, 23.09.2021

В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира

Совершившие покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира хотели убить его и всех, кто был с ним в машине, заявил советник министра внутренних РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:53

2021-09-23T23:53

2021-09-23T23:54

в мире

украина

киев

антон геращенко

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Совершившие покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира хотели убить его и всех, кто был с ним в машине, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье."По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное. Организатор и киллер выбрали единственное место от места жительства Сергея Шефира к трассе, где машина притормаживает, где есть лес и где киллер мог спрятаться… Прямая квалификация - это то, что Сергея Шефира и его водителя хотели убить", - сказал Геращенко в эфире телеканала "1+1".По его словам, киллер неслучайно стрелял изначально в водителя, поскольку человек за рулем, получая пулю, как правило, теряет управление, съезжает в кювет, ударяется в дерево и "дальше киллер мог бы безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился".

https://ria.ru/20210923/zakharova-1751528812.html

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в мире, украина, киев, антон геращенко, покушение на советника президента украины шефира