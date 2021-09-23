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В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира
В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира - РИА Новости, 23.09.2021
В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира
Совершившие покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира хотели убить его и всех, кто был с ним в машине, заявил советник министра внутренних РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:53
2021-09-23T23:54
в мире
украина
киев
антон геращенко
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Совершившие покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира хотели убить его и всех, кто был с ним в машине, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье."По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное. Организатор и киллер выбрали единственное место от места жительства Сергея Шефира к трассе, где машина притормаживает, где есть лес и где киллер мог спрятаться… Прямая квалификация - это то, что Сергея Шефира и его водителя хотели убить", - сказал Геращенко в эфире телеканала "1+1".По его словам, киллер неслучайно стрелял изначально в водителя, поскольку человек за рулем, получая пулю, как правило, теряет управление, съезжает в кювет, ударяется в дерево и "дальше киллер мог бы безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился".
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в мире, украина, киев, антон геращенко, покушение на советника президента украины шефира
23:53 23.09.2021 (обновлено: 23:54 23.09.2021)
 
В МВД Украины раскрыли детали нападения на Шефира

Советник главы МВД Украины Геращенко: нападавшие хотели убить всех, кто был в машине Шефира

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoПолицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
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КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Совершившие покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира хотели убить его и всех, кто был с ним в машине, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому, сам помощник не был целью. СБУ предоставила охрану Шефиру и его семье.
"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное. Организатор и киллер выбрали единственное место от места жительства Сергея Шефира к трассе, где машина притормаживает, где есть лес и где киллер мог спрятаться… Прямая квалификация - это то, что Сергея Шефира и его водителя хотели убить", - сказал Геращенко в эфире телеканала "1+1".
По его словам, киллер неслучайно стрелял изначально в водителя, поскольку человек за рулем, получая пулю, как правило, теряет управление, съезжает в кювет, ударяется в дерево и "дальше киллер мог бы безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился".
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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