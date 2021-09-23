https://ria.ru/20210923/shefir-1751462640.html

Украинские СМИ рассказали, что Шефир не получил госохрану

Украинские СМИ рассказали, что Шефир не получил госохрану - РИА Новости, 23.09.2021

Украинские СМИ рассказали, что Шефир не получил госохрану

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, чей автомобиль обстреляли, пока не получал госохрану, передает в четверг агентство "РБК-Украина" со ссылкой на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:40

2021-09-23T14:40

2021-09-23T15:56

в мире

украина

киев

владимир зеленский

давид арахамия

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, чей автомобиль обстреляли, пока не получал госохрану, передает в четверг агентство "РБК-Украина" со ссылкой на управление государственной охраны.Как сообщили в ведомстве, согласно законодательству Шефир не входит в перечень лиц, которым положена госохрана по должности, поэтому до покушения он не был под защитой управления госохраны."В то же время он может обратиться с такой просьбой (предоставить госохрану – ред.) к офису президента, и по приказу главы государства охрана будет предоставлена. Однако в управление госохраны такое распоряжение на данный момент не поступало", - говорится в сообщении.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому. Сам Шефир после покушения сообщил, что охраны у него не было, но "теперь заставят".

https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751287139.html

https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751365556.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир