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Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно - РИА Новости, 23.09.2021
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:16
2021-09-23T13:40
парламентская ассамблея совета европы
россия
в мире
коронавирус covid-19
владимир круглый
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным предложением об ограничении их передвижения из-за того, что они не привиты западными вакцинами от коронавируса, заявил РИА Новости в четверг источник в парламенте.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Делегация России в ПАСЕ на предстоящей в сентябре сессии ассамблеи намерена участвовать дистанционно", - сказал собеседник агентства.Он не исключил, что "парламентарии могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным решением ограничить их свободное перемещение по городу из-за того, что европейские власти не признают вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V".Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября в гибридном формате.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
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парламентская ассамблея совета европы, россия, в мире, коронавирус covid-19, владимир круглый, вакцина "спутник v"
13:16 23.09.2021 (обновлено: 13:40 23.09.2021)
 
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно

Источник: делегация России в ПАСЕ намерена участвовать в сессии ассамблеи дистанционно

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным предложением об ограничении их передвижения из-за того, что они не привиты западными вакцинами от коронавируса, заявил РИА Новости в четверг источник в парламенте.
Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V".
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"Делегация России в ПАСЕ на предстоящей в сентябре сессии ассамблеи намерена участвовать дистанционно", - сказал собеседник агентства.
Он не исключил, что "парламентарии могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным решением ограничить их свободное перемещение по городу из-за того, что европейские власти не признают вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V".
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября в гибридном формате.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ миреКоронавирус COVID-19Владимир КруглыйВакцина "Спутник V"
 
 
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