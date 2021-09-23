https://ria.ru/20210923/sessiya-1751448821.html

Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно

Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно - РИА Новости, 23.09.2021

Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно

Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:16

2021-09-23T13:16

2021-09-23T13:40

парламентская ассамблея совета европы

россия

в мире

коронавирус covid-19

владимир круглый

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным предложением об ограничении их передвижения из-за того, что они не привиты западными вакцинами от коронавируса, заявил РИА Новости в четверг источник в парламенте.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Делегация России в ПАСЕ на предстоящей в сентябре сессии ассамблеи намерена участвовать дистанционно", - сказал собеседник агентства.Он не исключил, что "парламентарии могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным решением ограничить их свободное перемещение по городу из-за того, что европейские власти не признают вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V".Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября в гибридном формате.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

https://ria.ru/20210707/protest-1740186214.html

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парламентская ассамблея совета европы, россия, в мире, коронавирус covid-19, владимир круглый, вакцина "спутник v"