https://ria.ru/20210923/sessiya-1751448821.html
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно - РИА Новости, 23.09.2021
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:16
2021-09-23T13:16
2021-09-23T13:40
парламентская ассамблея совета европы
россия
в мире
коронавирус covid-19
владимир круглый
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_125:458:2952:2048_1920x0_80_0_0_fe2979d3c5bf58bb535379f68583e570.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ намерена участвовать в сентябрьской сессии ассамблеи дистанционно, законодатели могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным предложением об ограничении их передвижения из-за того, что они не привиты западными вакцинами от коронавируса, заявил РИА Новости в четверг источник в парламенте.Ранее член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе международного конгресса сообщил, что российской делегации на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Делегация России в ПАСЕ на предстоящей в сентябре сессии ассамблеи намерена участвовать дистанционно", - сказал собеседник агентства.Он не исключил, что "парламентарии могли отказаться от поездки в связи с дискриминационным решением ограничить их свободное перемещение по городу из-за того, что европейские власти не признают вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V".Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября в гибридном формате.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
https://ria.ru/20210707/protest-1740186214.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_415:622:2317:2048_1920x0_80_0_0_fd7a853dbd274f02c79b8fa577e290c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентская ассамблея совета европы, россия, в мире, коронавирус covid-19, владимир круглый, вакцина "спутник v"
13:16 23.09.2021 (обновлено: 13:40 23.09.2021)
Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
Источник: делегация России в ПАСЕ намерена участвовать в сессии ассамблеи дистанционно