https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751534016.html

Полиция работает в поселке, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю

Полиция работает в поселке, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю - РИА Новости, 23.09.2021

Полиция работает в поселке, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю

Въезд в коттеджный поселок Новобродовский, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, перекрыт, в его доме горит свет, на территории... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:10

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происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Въезд в коттеджный поселок Новобродовский, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, перекрыт, в его доме горит свет, на территории работает полиция, передает корреспондент РИА Новости.В четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко проинформировала, что по факту гибели Сарапульцева проводится процессуальная проверка. Сарапульцев имел звание полковника юстиции. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.Как передает корреспондент РИА Новости, въезд в коттеджный поселок Новобродовский, где находится дом Сарапульцева, перекрыт. В его доме горит свет, на территории поселка работает полиция.На въезде в поселок расположен шлагбаум, охрана пропускает только местных жителей. На месте также собрались журналисты. Жители поселка, которые вечером возвращались домой, не стали общаться с представителями СМИ.

пермский край

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео с территории, где обнаружили мертвым главу СК Пермского края Въезд в коттеджный поселок в Пермском крае, где в одном из домов нашли мертвым главу следственного управления, перекрыт, на территории работает полиция. Охрана пускает в поселок только местных жителей. 2021-09-23T21:10 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, россия, видео