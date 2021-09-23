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Биография Сергея Сарапульцева
Биография Сергея Сарапульцева - РИА Новости, 23.09.2021
Биография Сергея Сарапульцева
Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, полковник юстиции Сергей Юрьевич Сарапульцев родился 14 января 1967 года... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:47
2021-09-23T18:47
происшествия
справки
пермская область
сергей сарапульцев
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Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, полковник юстиции Сергей Юрьевич Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне Пермский край).В 1984-1989 годах – курсант Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.В 1989-1992 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР/Российской Федерации.В 1993-1994 годах – специалист по маркетингу ИЧП "Банников и К".В 1994-2002 годах проходил службу в органах Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Пермской области.В 2002-2004 годах – следователь, старший следователь прокуратуры Индустриального района города Перми.С 2004 по 2005 год – старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермской области (края).В 2005-2007 годах – следователь по особо важным делам отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермского края.В 2007 году был начальником отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермского края.С 2007 по 2009 год – заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пермскому краю.В 2009 году – руководитель отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю.С 22 сентября 2009 года – заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю.С 6 июля 2018 года – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.23 сентября 2021 года стало известно, что Сергей Сарапульцев найден мертвым. Других подробностей случившегося не сообщается. Сергей Сарапульцев был награжден медалью "Доблесть и отвага" (2008).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
пермская область
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РИА Новости
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96
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происшествия, справки, пермская область, сергей сарапульцев
18:47 23.09.2021
 

Биография Сергея Сарапульцева

© Фото : СУ СК Российской Федерации по Пермскому краюРуководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : СУ СК Российской Федерации по Пермскому краю
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Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, полковник юстиции Сергей Юрьевич Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне Пермский край).
В 1984-1989 годах – курсант Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.
В 1989-1992 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР/Российской Федерации.
В 1993-1994 годах – специалист по маркетингу ИЧП "Банников и К".
В 1994-2002 годах проходил службу в органах Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Пермской области.
В 2002-2004 годах – следователь, старший следователь прокуратуры Индустриального района города Перми.
С 2004 по 2005 год – старший следователь отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермской области (края).
В 2005-2007 годах – следователь по особо важным делам отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермского края.
В 2007 году был начальником отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств следственного управления прокуратуры Пермского края.
С 2007 по 2009 год – заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пермскому краю.
В 2009 году – руководитель отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю.
С 22 сентября 2009 года – заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю.
С 6 июля 2018 года – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
23 сентября 2021 года стало известно, что Сергей Сарапульцев найден мертвым. Других подробностей случившегося не сообщается.
Сергей Сарапульцев был награжден медалью "Доблесть и отвага" (2008).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ПроисшествияСправкиПермская областьСергей Сарапульцев
 
 
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