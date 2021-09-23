https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751512235.html

Главу пермского СК нашли мертвым

Главу пермского СК нашли мертвым - РИА Новости, 23.09.2021

Главу пермского СК нашли мертвым

сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:19

2021-09-23T18:19

2021-09-23T23:50

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

владимир путин

пермский государственный университет

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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ПЕРМЬ, 23 сен — РИА Новости. Главу Следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мертвым, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.По этому факту в центральном аппарате ведомства начали процессуальную проверку.Погибший носил звание полковника юстиции.Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда в Пермском крае. С 1984 по 1989 год он был курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, а в 2004-м окончил юрфак Пермского государственного университета.С 1994 по 2002 год он работал в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермскому краю, а с 2002 года — в прокуратуре.С 2009 по 2011 год Сарапульцев был заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю. По указу президента Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем регионального управления СК на пять лет.В 2008 году Сарапульцева наградили медалью "Доблесть и отвага".

пермский край

пермь

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Видео с территории, где обнаружили мертвым главу СК Пермского края Въезд в коттеджный поселок в Пермском крае, где в одном из домов нашли мертвым главу следственного управления, перекрыт, на территории работает полиция. Охрана пускает в поселок только местных жителей. 2021-09-23T18:19 true PT1M11S

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), пермь, владимир путин, пермский государственный университет, федеральная налоговая служба (фнс россии), видео