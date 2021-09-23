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Главу пермского СК нашли мертвым
Главу пермского СК нашли мертвым - РИА Новости, 23.09.2021
Главу пермского СК нашли мертвым
сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:19
2021-09-23T23:50
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
владимир путин
пермский государственный университет
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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ПЕРМЬ, 23 сен — РИА Новости. Главу Следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мертвым, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.По этому факту в центральном аппарате ведомства начали процессуальную проверку.Погибший носил звание полковника юстиции.Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда в Пермском крае. С 1984 по 1989 год он был курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, а в 2004-м окончил юрфак Пермского государственного университета.С 1994 по 2002 год он работал в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермскому краю, а с 2002 года — в прокуратуре.С 2009 по 2011 год Сарапульцев был заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю. По указу президента Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем регионального управления СК на пять лет.В 2008 году Сарапульцева наградили медалью "Доблесть и отвага".
пермский край
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Видео с территории, где обнаружили мертвым главу СК Пермского края
Въезд в коттеджный поселок в Пермском крае, где в одном из домов нашли мертвым главу следственного управления, перекрыт, на территории работает полиция. Охрана пускает в поселок только местных жителей.
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РИА Новости
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60
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), пермь, владимир путин, пермский государственный университет, федеральная налоговая служба (фнс россии), видео
Главу пермского СК нашли мертвым
ПЕРМЬ, 23 сен — РИА Новости. Главу Следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мертвым, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
2021-09-23T18:19
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18:19 23.09.2021 (обновлено: 23:50 23.09.2021)
 
Главу пермского СК нашли мертвым

Глава Следственного управления СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым

© Фото : СК РФСергей Сарапульцев
Сергей Сарапульцев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : СК РФ
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ПЕРМЬ, 23 сен — РИА Новости. Главу Следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мертвым, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По этому факту в центральном аппарате ведомства начали процессуальную проверку.
Погибший носил звание полковника юстиции.
Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда в Пермском крае. С 1984 по 1989 год он был курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, а в 2004-м окончил юрфак Пермского государственного университета.
С 1994 по 2002 год он работал в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермскому краю, а с 2002 года — в прокуратуре.
С 2009 по 2011 год Сарапульцев был заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю. По указу президента Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем регионального управления СК на пять лет.
В 2008 году Сарапульцева наградили медалью "Доблесть и отвага".
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)ПермьВладимир ПутинПермский государственный университетФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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