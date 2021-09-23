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https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751505666.html
В Госдуме назвали новые санкции США прямым вмешательством в дела России
В Госдуме назвали новые санкции США прямым вмешательством в дела России - РИА Новости, 23.09.2021
В Госдуме назвали новые санкции США прямым вмешательством в дела России
Новые санкции, анонсированные конгрессом США - формальность, вместе с тем, это вмешательство во внутренние дела страны, поэтому ответ со стороны России будет,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:48
2021-09-23T17:48
политика
в мире
сша
оон
джо байден
совет безопасности оон
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новые санкции, анонсированные конгрессом США - формальность, вместе с тем, это вмешательство во внутренние дела страны, поэтому ответ со стороны России будет, но максимально адекватный, считает член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Адальби Шхагошев.Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие."Санкции, которые они объявляют - это формальная громкость. Все смешалось в этом конгрессе. Именно те конгрессмены, которые выходят сейчас с этой инициативой - люди, которые совсем недавно занимались защитой прав человека, а теперь они прямо занимаются ограничением этих прав", - сказал РИА Новости Шхагошев.Политик подчеркнул, что новые санкции никак не отразятся на внутриполитической жизни страны, но если они будут введены, это станет сигналом для России о том, что США продолжают попытки политического влияния.Парламентарий назвал санкционные меры прямым вмешательством во внутренние дела страны. Вместе с тем, реакция со стороны России будет максимально адекватной, уверен он."Конечно, это вмешательство, прямое. Тут даже споров не может быть. Что касается того, надо ли что-то принимать по этому поводу - конечно, будет реакция, но максимально адекватная. Мы не просто будет принимать зеркальные меры, а отвечать так, чтобы это не приводило к результату со знаком "минус", - ответил депутат на вопрос об ответных мерах со стороны РФ.Также Шхагошев отметил, что санкции являются нарушением международных прав, США же "делают эти движения от бессилия"."Санкции - это нарушение международных прав. Мы забываем об этом. В первую очередь - это нарушение международных прав, никто не может вводить ограничения без согласия ООН и Совбеза ООН", - заключил политик.Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751441854.html
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политика, в мире, сша, оон, джо байден, совет безопасности оон, госдума рф, адальби шхагошев, санкции, россия
17:48 23.09.2021
 
В Госдуме назвали новые санкции США прямым вмешательством в дела России

Депутат Госдумы Шхагошев назвал новые санкции США прямым вмешательством в дела России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новые санкции, анонсированные конгрессом США - формальность, вместе с тем, это вмешательство во внутренние дела страны, поэтому ответ со стороны России будет, но максимально адекватный, считает член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Адальби Шхагошев.
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
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"Санкции, которые они объявляют - это формальная громкость. Все смешалось в этом конгрессе. Именно те конгрессмены, которые выходят сейчас с этой инициативой - люди, которые совсем недавно занимались защитой прав человека, а теперь они прямо занимаются ограничением этих прав", - сказал РИА Новости Шхагошев.
Политик подчеркнул, что новые санкции никак не отразятся на внутриполитической жизни страны, но если они будут введены, это станет сигналом для России о том, что США продолжают попытки политического влияния.
"Эти санкции не будут иметь значения, но если они на это все-таки пойдут - сильные страны, к которым относятся США наравне с Китаем, Россией, Индией и целым рядом других стран, - мы будем знать и понимать, что одна из этих стран ведет себя максимально неадекватно: там нет внутренней гармонии, которая служила бы как собственному развитию, так и развитию внешнеполитической жизни", - добавил он.
Парламентарий назвал санкционные меры прямым вмешательством во внутренние дела страны. Вместе с тем, реакция со стороны России будет максимально адекватной, уверен он.
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"Конечно, это вмешательство, прямое. Тут даже споров не может быть. Что касается того, надо ли что-то принимать по этому поводу - конечно, будет реакция, но максимально адекватная. Мы не просто будет принимать зеркальные меры, а отвечать так, чтобы это не приводило к результату со знаком "минус", - ответил депутат на вопрос об ответных мерах со стороны РФ.
Также Шхагошев отметил, что санкции являются нарушением международных прав, США же "делают эти движения от бессилия".
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"Санкции - это нарушение международных прав. Мы забываем об этом. В первую очередь - это нарушение международных прав, никто не может вводить ограничения без согласия ООН и Совбеза ООН", - заключил политик.
Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
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