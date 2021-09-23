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https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751454161.html
В СЖР осудили введение санкций против журналистов
В СЖР осудили введение санкций против журналистов - РИА Новости, 23.09.2021
В СЖР осудили введение санкций против журналистов
Санкции против журналистов - абсолютно неприемлемая международная практика, в последний раз подобные санкции в том формате, который рассматривается в США,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:48
2021-09-23T13:48
общество
сша
маргарита симоньян
константин эрнст
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
санкции
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Санкции против журналистов - абсолютно неприемлемая международная практика, в последний раз подобные санкции в том формате, который рассматривается в США, объявлял Адольф Гитлер, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер."Эти санкции пока еще готовятся и не факт, что они будут утверждены конгрессом и президентом. Однако, конечно, об этой информации мы знаем... С нашей точки зрения, объявлять санкции против журналистов - это абсолютно неприемлемая международная практика. Последний раз санкции против журналистов в таком формате объявлял Адольф Гитлер, так что, конечно, это возмутительно... Если этот документ будет принят, это переходит все возможные этические, юридические, международные нормы", - сказал Соловьев.Он подчеркнул, что если подобные санкции примут, СЖР выступит с заявлением. "Попросим определиться с какой-то формулировкой на эту тему международные журналистские правозащитные организации", - сказал Соловьев.
https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html
https://ria.ru/20210323/simonyan-1602558622.html
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общество, сша, маргарита симоньян, константин эрнст, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), санкции, россия
13:48 23.09.2021
 
В СЖР осудили введение санкций против журналистов

Глава СЖР Соловьев: санкции против журналистов — абсолютно неприемлемая практика

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Санкции против журналистов - абсолютно неприемлемая международная практика, в последний раз подобные санкции в том формате, который рассматривается в США, объявлял Адольф Гитлер, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.
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"Эти санкции пока еще готовятся и не факт, что они будут утверждены конгрессом и президентом. Однако, конечно, об этой информации мы знаем... С нашей точки зрения, объявлять санкции против журналистов - это абсолютно неприемлемая международная практика. Последний раз санкции против журналистов в таком формате объявлял Адольф Гитлер, так что, конечно, это возмутительно... Если этот документ будет принят, это переходит все возможные этические, юридические, международные нормы", - сказал Соловьев.
Он подчеркнул, что если подобные санкции примут, СЖР выступит с заявлением. "Попросим определиться с какой-то формулировкой на эту тему международные журналистские правозащитные организации", - сказал Соловьев.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 22:12
Симоньян оценила продление украинских санкций против "России сегодня"
 
ОбществоСШАМаргарита СимоньянКонстантин ЭрнстСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)СанкцииРоссия
 
 
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