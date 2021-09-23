https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751454161.html

В СЖР осудили введение санкций против журналистов

В СЖР осудили введение санкций против журналистов - РИА Новости, 23.09.2021

В СЖР осудили введение санкций против журналистов

Санкции против журналистов - абсолютно неприемлемая международная практика, в последний раз подобные санкции в том формате, который рассматривается в США,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:48

2021-09-23T13:48

2021-09-23T13:48

общество

сша

маргарита симоньян

константин эрнст

союз журналистов россии

соловьев владимир (журналист)

санкции

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Санкции против журналистов - абсолютно неприемлемая международная практика, в последний раз подобные санкции в том формате, который рассматривается в США, объявлял Адольф Гитлер, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Среди них также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер."Эти санкции пока еще готовятся и не факт, что они будут утверждены конгрессом и президентом. Однако, конечно, об этой информации мы знаем... С нашей точки зрения, объявлять санкции против журналистов - это абсолютно неприемлемая международная практика. Последний раз санкции против журналистов в таком формате объявлял Адольф Гитлер, так что, конечно, это возмутительно... Если этот документ будет принят, это переходит все возможные этические, юридические, международные нормы", - сказал Соловьев.Он подчеркнул, что если подобные санкции примут, СЖР выступит с заявлением. "Попросим определиться с какой-то формулировкой на эту тему международные журналистские правозащитные организации", - сказал Соловьев.

https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html

https://ria.ru/20210323/simonyan-1602558622.html

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общество, сша, маргарита симоньян, константин эрнст, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист), санкции, россия