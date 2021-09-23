https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751453630.html

В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США

В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США - РИА Новости, 23.09.2021

В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США

Вашингтон перестал руководствоваться какой-либо логикой и теперь вводит санкции против всех известных в Соединенных Штатах россиян, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:43

2021-09-23T13:43

2021-09-23T13:43

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сша

вашингтон (город)

игорь сечин

роман абрамович

елена панина

госдума рф

роснефть

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Вашингтон перестал руководствоваться какой-либо логикой и теперь вводит санкции против всех известных в Соединенных Штатах россиян, заявила РИА Новости член международного комитета Госдумы Елена Панина, комментируя разрабатываемый в США новый пакет санкций.Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Под новые санкции США могут попасть бизнесмены Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор "Первого Канала" Константин Эрнст, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и другие."Когда они хотят ввести санкции против управленцев и силовиков, то, по крайней мере, понятно, чем они руководствуются – духом новой холодной войны. Однако здесь мы видим еще и врачей, и журналистов, и бизнесменов, и топ-менеджеров госкорпораций. Возникает ощущение, что сюда включили вообще всех известных людей, которые на слуху на Западе, решили сделать "слепок общества", - подчеркнула Панина.По мнению депутата, подбор персоналий, которые включены в санкционный список, не имеет аналогов с предыдущими вариантами."Теперь лечить людей, распространять информацию, добывать нефть и газ, транспортировать его, в том числе и в опасающуюся замерзнуть Западную Европу – это значит "нарушать права человека". Стоит поздравить Запад с такой новой трактовкой", - заявила Панина.Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.

https://ria.ru/20210923/simonyan-1751448911.html

https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751441854.html

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россия

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в мире, сша, вашингтон (город), игорь сечин, роман абрамович, елена панина, госдума рф, роснефть, газпром, алексей миллер, россия