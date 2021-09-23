https://ria.ru/20210923/sanktsii-1751415373.html

В Госдуме прокомментировали подготовку в США новых санкций против России

В Госдуме прокомментировали подготовку в США новых санкций против России - РИА Новости, 23.09.2021

В Госдуме прокомментировали подготовку в США новых санкций против России

Персональные меры против высокопоставленных должностных лиц, представляющих государство, являются плохим примером и могут дестабилизировать обстановку в мире,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:31

2021-09-23T10:31

2021-09-23T10:31

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

сергей собянин

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Персональные меры против высокопоставленных должностных лиц, представляющих государство, являются плохим примером и могут дестабилизировать обстановку в мире, поскольку другие государства могут ввести аналогичные меры против Вашингтона, сообщил РИА Новости член международного комитета Госдумы Антон Морозов, комментируя разрабатываемый в США новый пакет санкций против РФ.Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие."Персональные санкции против граждан России, занимающих высокие должности и по сути представляющих государство и на международном уровне, конечно, из ряда вон выходящее событие. Оно, я думаю, подает плохой пример для других государств, которые, возможно, тоже захотят вводить санкции, но против американских чиновников. В целом это будет дестабилизировать международную обстановку", - заявил Морозов.По его мнению, введение санкций будет опрометчивым решением палаты представителей.Также он отметил, что Россия заинтересована в дружественном диалоге со всеми странами, в том числе с США. "Мы считаем их перспективным партнером. И у нас есть очень много задач, которые мы могли бы вместе решать, среди них - устойчивое развитие всех регионов, борьба с терроризмом, изменением климата. Но такого рода шаги не помогут укреплению (отношений – ред.) и решению этих задач", - добавил парламентарий.Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.

https://ria.ru/20210922/sovfed-1751387407.html

https://ria.ru/20210920/sanktsii-1750911170.html

сша

вашингтон (город)

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, сергей собянин, госдума рф, михаил мишустин, россия