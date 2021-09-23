В Госдуме прокомментировали подготовку в США новых санкций против России
Депутат Госдумы Морозов назвал обсуждаемые в США санкции против России плохим примером
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Персональные меры против высокопоставленных должностных лиц, представляющих государство, являются плохим примером и могут дестабилизировать обстановку в мире, поскольку другие государства могут ввести аналогичные меры против Вашингтона, сообщил РИА Новости член международного комитета Госдумы Антон Морозов, комментируя разрабатываемый в США новый пакет санкций против РФ.
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Среди них – премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
"Персональные санкции против граждан России, занимающих высокие должности и по сути представляющих государство и на международном уровне, конечно, из ряда вон выходящее событие. Оно, я думаю, подает плохой пример для других государств, которые, возможно, тоже захотят вводить санкции, но против американских чиновников. В целом это будет дестабилизировать международную обстановку", - заявил Морозов.
По его мнению, введение санкций будет опрометчивым решением палаты представителей.
Также он отметил, что Россия заинтересована в дружественном диалоге со всеми странами, в том числе с США. "Мы считаем их перспективным партнером. И у нас есть очень много задач, которые мы могли бы вместе решать, среди них - устойчивое развитие всех регионов, борьба с терроризмом, изменением климата. Но такого рода шаги не помогут укреплению (отношений – ред.) и решению этих задач", - добавил парламентарий.
Текст поправки был предложен конгрессменом-демократом Томом Малиновски. Он предполагает, что в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, даже тогда он будет иметь рекомендательный характер. Само введение санкций остается на усмотрение американской администрации.
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