https://ria.ru/20210923/samolet-1751497328.html
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы - РИА Новости, 23.09.2021
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы
Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:08
2021-09-23T17:08
2021-09-23T18:38
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а-50
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны.В Таллине заявили, что самолет А-50 накануне пересек воздушную границу Эстонии."Экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации", — заявили в российском оборонном ведомстве.Подчеркивается, что "перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером", а пилоты находились на связи эстонскими диспетчерами.
https://ria.ru/20210913/yaponiya-1749800860.html
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в мире, эстония, воздушно-космические силы россии, а-50, россия
17:08 23.09.2021 (обновлено: 18:38 23.09.2021)
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы российским самолетом