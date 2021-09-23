https://ria.ru/20210923/samolet-1751497328.html

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы - РИА Новости, 23.09.2021

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушной границы

Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:08

2021-09-23T17:08

2021-09-23T18:38

в мире

эстония

воздушно-космические силы россии

а-50

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150102/74/1501027435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d038c810679755222715ad691c69b975.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны.В Таллине заявили, что самолет А-50 накануне пересек воздушную границу Эстонии."Экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации", — заявили в российском оборонном ведомстве.Подчеркивается, что "перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером", а пилоты находились на связи эстонскими диспетчерами.

https://ria.ru/20210913/yaponiya-1749800860.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эстония, воздушно-космические силы россии, а-50, россия