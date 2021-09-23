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https://ria.ru/20210923/samolet-1751496268.html
Мать погибшего в катастрофе MH17 упрекнула Киев и ЕС в незакрытии неба
Мать погибшего в катастрофе MH17 упрекнула Киев и ЕС в незакрытии неба - РИА Новости, 23.09.2021
Мать погибшего в катастрофе MH17 упрекнула Киев и ЕС в незакрытии неба
Гражданка Великобритании Элизабет Мейн, потерявшая сына в крушении рейса MH17, упрекнула киевские власти и Евросоюз в том, что они допустили полет гражданского... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:03
2021-09-23T18:44
в мире
украина
нидерланды
малайзия
mh17. расследование
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ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. Гражданка Великобритании Элизабет Мейн, потерявшая сына в крушении рейса MH17, упрекнула киевские власти и Евросоюз в том, что они допустили полет гражданского самолета над Донбассом."У меня есть претензии к Путину, но у меня есть и претензии к правительству Украины за то, что оно позволило самолету лететь там, а также к ЕС — за сговор разрешить рейсу лететь над зоной военного конфликта", — сказала она на заседании суда.На этой неделе в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing. Суд разрешил выступить более чем 90 родственникам погибших. Тема ответственности Украины, не закрывшей небо в зоне конфликта, поднималась редко, но все же звучала. По словам матери погибшего Плони Айтерлинде, Киев проигнорировал риски и не взял на себя "достаточную ответственность". Еще один гражданин Нидерландов, Робберт ван Хайнинген, упомянул о "неоднозначной роли Украины", а затем в комментарии РИА Новости добавил, что незакрытие неба могло бы стать предметом другого процесса.Совет безопасности Нидерландов еще в 2015 году указывал, что Киев должен был закрыть небо, но не оценил все риски в должной степени. Однако этот вопрос не стал частью судебного разбирательства. Отдельное расследование провела якобы независимая организация "Фонд безопасности полетов", пришедшая к выводу, что украинские власти в июле 2014 года не знали об угрозе для гражданской авиации. Поэтому правительство Нидерландов сочло, что достаточных юридических оснований для привлечения Киева к ответственности нет. Но после того как нидерландские парламентарии выразили неудовлетворенность результатами, МИД пообещал снова вернуться к обсуждению этого вопроса.В июле Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой, где, помимо прочего, возлагает на Украину вину за крушение MH17. Власти Нидерландов заявили, что будут следить за рассмотрением жалобы.Дело MH17Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Россию к расследованию не допустили. ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом в качестве доказательства использовалась информация из сомнительных источников — например, фотографии из соцсетей и новости из интернета.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали.В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
https://ria.ru/20210906/mh17-1748882956.html
https://ria.ru/20210913/samolet-1749880195.html
https://ria.ru/20210921/mh17-1751191093.html
украина
нидерланды
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в мире, украина, нидерланды, малайзия, mh17. расследование
17:03 23.09.2021 (обновлено: 18:44 23.09.2021)
 
Мать погибшего в катастрофе MH17 упрекнула Киев и ЕС в незакрытии неба

Мать погибшего в катастрофе MH17 упрекнула Киев и ЕС в незакрытии авиапространства

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. Гражданка Великобритании Элизабет Мейн, потерявшая сына в крушении рейса MH17, упрекнула киевские власти и Евросоюз в том, что они допустили полет гражданского самолета над Донбассом.
"У меня есть претензии к Путину, но у меня есть и претензии к правительству Украины за то, что оно позволило самолету лететь там, а также к ЕС — за сговор разрешить рейсу лететь над зоной военного конфликта", — сказала она на заседании суда.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:30
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17
На этой неделе в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing. Суд разрешил выступить более чем 90 родственникам погибших. Тема ответственности Украины, не закрывшей небо в зоне конфликта, поднималась редко, но все же звучала. По словам матери погибшего Плони Айтерлинде, Киев проигнорировал риски и не взял на себя "достаточную ответственность". Еще один гражданин Нидерландов, Робберт ван Хайнинген, упомянул о "неоднозначной роли Украины", а затем в комментарии РИА Новости добавил, что незакрытие неба могло бы стать предметом другого процесса.
Совет безопасности Нидерландов еще в 2015 году указывал, что Киев должен был закрыть небо, но не оценил все риски в должной степени. Однако этот вопрос не стал частью судебного разбирательства. Отдельное расследование провела якобы независимая организация "Фонд безопасности полетов", пришедшая к выводу, что украинские власти в июле 2014 года не знали об угрозе для гражданской авиации. Поэтому правительство Нидерландов сочло, что достаточных юридических оснований для привлечения Киева к ответственности нет. Но после того как нидерландские парламентарии выразили неудовлетворенность результатами, МИД пообещал снова вернуться к обсуждению этого вопроса.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 16:05
Отец жертв крушения МН17 выдвинул версию магии числа семь
В июле Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой, где, помимо прочего, возлагает на Украину вину за крушение MH17. Власти Нидерландов заявили, что будут следить за рассмотрением жалобы.

Дело MH17

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово близ Донецка. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Россию к расследованию не допустили.
ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. При этом в качестве доказательства использовалась информация из сомнительных источников — например, фотографии из соцсетей и новости из интернета.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 18:13
Родственник погибшей пассажирки рейса MH17 призвал давить на США
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали.
В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
 
В миреУкраинаНидерландыМалайзияMH17. Расследование
 
 
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