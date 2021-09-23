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Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства

Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 23.09.2021

Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства

Пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что самолет ВВС России А-50 в среду нарушил воздушную границу Эстонии. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:31

2021-09-23T15:31

2021-09-23T15:31

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен - РИА Новости. Пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны утверждает, что самолет ВВС России А-50 в среду нарушил воздушную границу Эстонии."Самолет ВВС России А-50 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел 22 сентября около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. У самолета был план полета, но он следовал с выключенным транспондером, и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой", - говорится в сообщении.По данным МИД Эстонии, посол России Александр Петров в четверг был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота. "С точки зрения Эстонии речь идет о крайне прискорбном и серьезном инциденте, ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым", - сообщила пресс-служба МИД.Эстонские военные утверждают, что в нынешнем году это шестое нарушение воздушной границы страны. В пяти из шести случаев нарушения были совершены самолетами Российской Федерации. В еще одном случае в роли нарушителя выступило швейцарское воздушное судно.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749739380.html

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в мире, эстония, мид эстонии, ввс рф, александр петров (посол), а-50, россия