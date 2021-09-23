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Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском
Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском - РИА Новости, 23.09.2021
Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:16
2021-09-23T11:16
2021-09-23T11:53
происшествия
хабаровск
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском."Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава.СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника.
хабаровск
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пешая группа спасателей добралась до места крушения самолета Ан-26
Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
2021-09-23T11:16
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Обнаружение обломков самолета Ан-26 в Хабаровском крае
Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, идти еще порядка четырех часов, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. Видео хабаровских спасателей.
2021-09-23T11:16
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, хабаровск, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском, видео
11:16 23.09.2021 (обновлено: 11:53 23.09.2021)
Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском
Дегтярев: спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском