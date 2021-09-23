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Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском - РИА Новости, 23.09.2021

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. РИА Новости, 23.09.2021

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2021-09-23T11:16

2021-09-23T11:53

происшествия

хабаровск

ан-26

крушение ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском."Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Совершавший технический полет самолет исчез с радаров в среду, 22 сентября, в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту были шесть человек из летного состава.СК сообщал, что обломки Ан-26 нашли на вершине хребта Большехехцирского заповедника.

хабаровск

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2021

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Пешая группа спасателей добралась до места крушения самолета Ан-26 Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. 2021-09-23T11:16 true PT0M24S

Обнаружение обломков самолета Ан-26 в Хабаровском крае Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, идти еще порядка четырех часов, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. Видео хабаровских спасателей. 2021-09-23T11:16 true PT0M53S

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