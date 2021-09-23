https://ria.ru/20210923/samolet-1751406441.html

В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26

В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021

В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26

Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:25

2021-09-23T09:25

2021-09-23T10:50

происшествия

хабаровский район

ан-26

крушение ан-26 под хабаровском

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МОСКВА/ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Другой источник в ведомстве предположил, что оставшийся путь займет не менее четырех часов.Самолет разбился в труднодоступной местности, возле горы Хребтово, где "невозможно сесть воздушному судну, а также нельзя произвести десантирование спасателей", заявили ранее в МЧС.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа, данных об их судьбе нет.В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников. В экстренных службах считают, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.

https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html

хабаровский район

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Обнаружение обломков самолета Ан-26 в Хабаровском крае Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, идти еще порядка четырех часов, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. Видео хабаровских спасателей. 2021-09-23T09:25 true PT0M53S

Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры МЧС Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра. 2021-09-23T09:25 true PT0M30S

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происшествия, хабаровский район, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском