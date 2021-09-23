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В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26
В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021
В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26
Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:25
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происшествия
хабаровский район
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА/ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Другой источник в ведомстве предположил, что оставшийся путь займет не менее четырех часов.Самолет разбился в труднодоступной местности, возле горы Хребтово, где "невозможно сесть воздушному судну, а также нельзя произвести десантирование спасателей", заявили ранее в МЧС.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа, данных об их судьбе нет.В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников. В экстренных службах считают, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.
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Обнаружение обломков самолета Ан-26 в Хабаровском крае
Спасатели еще не дошли до места падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, идти еще порядка четырех часов, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. Видео хабаровских спасателей.
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Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадры МЧС
Поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае продолжаются, несмотря на сложные условия, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС. В соцсетях появилась информация, что поиски Ан-26 на вертолёте отложили до утра из-за темноты и сильного ветра.
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происшествия, хабаровский район, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском
09:25 23.09.2021 (обновлено: 10:50 23.09.2021)
 
В МЧС рассказали о поисках разбившегося Ан-26

Спасатели добираются до места предполагаемой катастрофы Ан-26 по глухой тайге

Читать ria.ru в
МОСКВА/ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Наземная группа спасателей пытается пройти к месту падения Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Еще предстоит подняться по дороге на вершину горы. Оттуда еще часть пути по глухой тайге. Сотрудники идут уже несколько часов, и еще добираться до места крушения не менее трех часов при самом хорошем раскладе. В группе более 40 человек", — рассказал собеседник агентства.

Другой источник в ведомстве предположил, что оставшийся путь займет не менее четырех часов.
Самолет разбился в труднодоступной местности, возле горы Хребтово, где "невозможно сесть воздушному судну, а также нельзя произвести десантирование спасателей", заявили ранее в МЧС.
В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа, данных об их судьбе нет.
В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников.
В экстренных службах считают, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 15:27
Аварии и катастрофы самолетов Ан-26 в России в 2012-2021 годах
 
ПроисшествияХабаровский районАн-26Крушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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