https://ria.ru/20210923/samolet-1751398735.html

В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3

В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3 - РИА Новости, 23.09.2021

В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3

Самолет Ан-3 некоторое время не выходил на связь в Туве, в настоящее время связь с бортом установлена, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:16

2021-09-23T07:16

2021-09-23T08:48

происшествия

республика тыва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-32

ан-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152246/44/1522464444_162:0:1758:898_1920x0_80_0_0_72493a29630543e79f53dc182cfd1c04.jpg

КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Самолет Ан-3 некоторое время не выходил на связь в Туве, в настоящее время связь с бортом установлена, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Ранее в ряде СМИ появилась информация о пропаже Ан-3 на территории Тувы.Ан-3 (Ан-32) - легкий многоцелевой военно-транспортный самолет, который может эксплуатироваться в разнообразных климатических условиях.

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-32, ан-3