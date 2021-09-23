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В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3
В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3 - РИА Новости, 23.09.2021
В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3
Самолет Ан-3 некоторое время не выходил на связь в Туве, в настоящее время связь с бортом установлена, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:16
2021-09-23T07:16
2021-09-23T08:48
происшествия
республика тыва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-32
ан-3
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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Самолет Ан-3 некоторое время не выходил на связь в Туве, в настоящее время связь с бортом установлена, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Ранее в ряде СМИ появилась информация о пропаже Ан-3 на территории Тувы.Ан-3 (Ан-32) - легкий многоцелевой военно-транспортный самолет, который может эксплуатироваться в разнообразных климатических условиях.
республика тыва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика тыва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-32, ан-3
07:16 23.09.2021 (обновлено: 08:48 23.09.2021)
В Туве установили связь с ранее пропавшим самолетом Ан-3
В Туве установили связь с ранее потерянным самолетом Ан-3