https://ria.ru/20210923/samolet-1751398416.html

Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае

Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021

Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае

"Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:03

2021-09-23T07:03

2021-09-23T08:44

происшествия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

россия

крушение ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском.На кадрах, сделанных с борта пролетавшего над лесным массивом вертолета, видны поваленные деревья, что может быть последствием крушения.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа.В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников.В экстренных службах агентству рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Поисково-спасательная операция продолжается, официальных данных о судьбе пилотов нет.

https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html

https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html

хабаровск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском