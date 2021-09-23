Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/samolet-1751398416.html
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае
"Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:03
2021-09-23T08:44
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751398395_0:21:563:338_1920x0_80_0_0_f50ac699c0f6f8e065b4b6dacae7c3a6.png
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском.На кадрах, сделанных с борта пролетавшего над лесным массивом вертолета, видны поваленные деревья, что может быть последствием крушения.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа.В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников.В экстренных службах агентству рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Поисково-спасательная операция продолжается, официальных данных о судьбе пилотов нет.
https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html
https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751398395_43:0:520:358_1920x0_80_0_0_4616aa316aae15011c652c0b514e005b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
07:03 23.09.2021 (обновлено: 08:44 23.09.2021)
 
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае

Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего самолета Ан-26 под Хабаровском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском.
На кадрах, сделанных с борта пролетавшего над лесным массивом вертолета, видны поваленные деревья, что может быть последствием крушения.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 18:40
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26
В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа.
В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников.
В экстренных службах агентству рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Поисково-спасательная операция продолжается, официальных данных о судьбе пилотов нет.
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 15:27
Аварии и катастрофы самолетов Ан-26 в России в 2012-2021 годах
 
ПроисшествияХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26РоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
Лента новостейМолния