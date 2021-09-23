https://ria.ru/20210923/samolet-1751398416.html
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае
"Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T07:03
2021-09-23T07:03
2021-09-23T08:44
происшествия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Известия" опубликовали видеозапись с места обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26, который пропал под Хабаровском.На кадрах, сделанных с борта пролетавшего над лесным массивом вертолета, видны поваленные деревья, что может быть последствием крушения.В среду Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть членов экипажа.В четверг источник сообщил РИА Новости об обнаружении обломков. Эту информацию подтвердили в региональной дирекции заповедников.В экстренных службах агентству рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Поисково-спасательная операция продолжается, официальных данных о судьбе пилотов нет.
https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html
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происшествия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
07:03 23.09.2021 (обновлено: 08:44 23.09.2021)
Опубликовано видео с места обнаружения обломков Ан-26 в Хабаровском крае
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего самолета Ан-26 под Хабаровском