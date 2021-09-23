https://ria.ru/20210923/sammit-1751442281.html

Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле

Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2021

Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле

В Кремле считают саммит G20 очень важным, но решение об участии президента РФ Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:44

2021-09-23T12:44

2021-09-23T12:45

политика

италия

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле считают саммит G20 очень важным, но решение об участии президента РФ Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, поскольку необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в РФ и Италии.Итоговый саммит "Двадцатки" состоится в итальянской столице 30-31 октября.

https://ria.ru/20210909/sammit-1749328866.html

италия

россия

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политика, италия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия