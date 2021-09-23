https://ria.ru/20210923/sammit-1751442281.html
Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле
Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.09.2021
Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле
В Кремле считают саммит G20 очень важным, но решение об участии президента РФ Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:44
2021-09-23T12:44
2021-09-23T12:45
политика
италия
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле считают саммит G20 очень важным, но решение об участии президента РФ Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, поскольку необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в РФ и Италии.Итоговый саммит "Двадцатки" состоится в итальянской столице 30-31 октября.
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политика, италия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, россия
12:44 23.09.2021 (обновлено: 12:45 23.09.2021)
Решения об участии Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле
Песков: саммит G20 — очень важное мероприятие, но решения по участию Путина пока нет