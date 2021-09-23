https://ria.ru/20210923/sallivan-1751414603.html

Салливан заявил, что старается сбалансировать отношения с Россией

Салливан заявил, что старается сбалансировать отношения с Россией - РИА Новости, 23.09.2021

Салливан заявил, что старается сбалансировать отношения с Россией

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что прилагает усилия для того, чтобы сбалансировать отношения Вашингтона и Москвы, но вызовы остаются. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:25

2021-09-23T10:25

2021-09-23T11:14

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что прилагает усилия для того, чтобы сбалансировать отношения Вашингтона и Москвы, но вызовы остаются."Для того, чтобы выдавать визы, нам нужны люди, которые бы эти услуги оказывали. С учетом ограничений, которые были наложены на нашу работу со стороны правительства РФ этой весной на привлечение к работе местных граждан и из других государств, у нас просто нет сотрудников, которые могли бы оказывать услуги не только американским гражданам", - сказал он, выступая в ходе Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России."Запрет на наем местных граждан привел к ухудшению двусторонних отношений и в других областях нашего дипломатического взаимодействия", - сказал он."Позвольте мне сказать открыто: это не те отношения, которые хотят США", - подчеркнул посол, указав на проблему в неравной численности между дипсоставами США в России и России в США."Нам нужно сделать наши отношения взаимными, более сбалансированными. Я работаю очень упорно в беседах с моими коллегами и друзьями в МИД... Я хочу подчеркнуть, как важны эти вопросы для нашего президента и для нашего правительства, потому что отношения между США и РФ, так же, как и отношения между США и СССР, очень важны", - резюмировал он.США с 1 августа были вынуждены сократить численный состав своего посольства в РФ из-за запрета нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Салливан ранее говорил, что из-за этих мер российского правительства численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, в связи с чем они не смогут оказывать консульские услуги в полном объёме. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва не будет чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Кроме того, РФ внесла США (наряду с Чехией) в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран.После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны договорились запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий.Но, несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно. Россия предложила США вообще обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но Вашингтон отказывается, заявил ранее РИА Новости посол Антонов. По его словам, "света в конце тоннеля" в решении вопроса с нормальным функционированием посольств пока не видно. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.

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https://ria.ru/20210922/ugroza-1751228677.html

https://ria.ru/20210922/gaz-1751224905.html

https://ria.ru/20210728/slutskiy-1743343574.html

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сша, россия, политика, владимир путин, джо байден, джон салливан