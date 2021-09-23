https://ria.ru/20210923/ryba-1751463112.html

В Мьянме обнаружили прозрачную рыбу с крошечным мозгом

В Мьянме обнаружили прозрачную рыбу с крошечным мозгом - РИА Новости, 23.09.2021

В Мьянме обнаружили прозрачную рыбу с крошечным мозгом

Ученые доказали, что небольшая рыбка с прозрачными телом и головой, обитающая в Мьянме, относится к новому виду из рода Danionella. Эти рыбы интересны тем, что... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:49

2021-09-23T14:49

2021-09-23T14:49

наука

биология

нейрофизиология

рыбы

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученые доказали, что небольшая рыбка с прозрачными телом и головой, обитающая в Мьянме, относится к новому виду из рода Danionella. Эти рыбы интересны тем, что у них отсутствует крышка черепа, поэтому они служат идеальными моделями для нейрофизиологических исследований. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров. У нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг.Из-за своей упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых, которые рассматривают ее как одного из самых примитивных представителей позвоночных и на ее примере исследуют становление мозга последних. В силу своей миниатюрности и простоты морфологии выделение самостоятельных видов внутри рода Danionella представляет определенную проблему, однако без этого трудно восстановить его эволюционную историю.Исследователи из Германии, США и Швейцарии, используя сочетание классических таксономических методов и молекулярных подходов, доказали, что рыба, изучаемая в нескольких нейробиологических лабораториях по всему миру под именем Danionella translucida, на самом деле представляет собой новый, ранее неизвестный вид."С точки зрения образа жизни и внешнего вида эта рыба практически идентична уже известному виду Danionella translucida, — приводятся в пресс-релизе Музея естественной истории в Берне слова первого автора статьи Ральфа Брица (Ralf Britz), ученого-ихтиолога из Зенкенбергского музея естественной истории в Дрездене. — Среда обитания у них общая, но внутренние характеристики в некоторых областях существенно различаются. Наши генетические исследования показывают, что эти два вида имеют лишь отдаленное родство".Недавно обнаруженная рыба имеет длину тела не более 13,5 миллиметров и населяет реки в южных и восточных предгорьях гор Баго-Йома в Мьянме. Там она обитает в более прохладных слоях ниже глубины 30 сантиметров при температуре всего 25 градусов Цельсия.Главная отличительная особенность рыбы — крошечный мозг, самый маленький из всех известных видов позвоночных. Чтобы подчеркнуть эту черту, ученые дали новому виду имя Danionella cerebrum (от латинского cerebrum — мозг).Несмотря на то, что идентификация вида завершена только сейчас, Danionella cerebrum уже давно используют ученые в лабораторных экспериментах, прежде всего в нейрофизиологических исследованиях. Хорошо также изучено ее развитие на личиночной стадии и необычные звуки, издаваемые самцами.Авторы надеются, что их открытие станем важным шагом в понимании появления и эволюции первых позвоночных.

https://ria.ru/20210916/pingviny-1750344665.html

https://ria.ru/20210823/chetveronogie-1746918562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, нейрофизиология, рыбы