03:15 23.09.2021 (обновлено: 08:14 23.09.2021)
Эксперт спрогнозировал, когда и насколько просядет рубль
Экономист Петроневич: в ближайшей перспективе у рубля есть потенциал для укрепления
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На ближайшую перспективу у рубля есть достаточный потенциал для укрепления позиций, после чего возможно плавное постепенное ослабление российской валюты, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.
"Рубль обладает потенциалом для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 года приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку", — отметил Петроневич.
Так он прокомментировал прогноз главы Минэкономразвития Максима Решетникова по российской валюте на ближайшие несколько лет.
Он пояснил, что конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта.
При этом эксперт оценивает потенциал укрепления рубля к доллару как незначительный: до 71-72 рубля за доллар к середине 2022 года.
При этом эксперт оценивает потенциал укрепления рубля к доллару как незначительный: до 71-72 рубля за доллар к середине 2022 года.
Плавное постепенное ослабление рубля — темпами не превышающими 4 процента годовых — вполне возможно начиная с конца 2022 года, добавляет собеседник. Этому будут способствовать ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта.
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