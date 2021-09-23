https://ria.ru/20210923/rspp-1751500754.html

Правительство и бизнес договорились по основным вопросам изменения налогов

Правительство и бизнес договорились по основным вопросам изменения налогов - РИА Новости, 23.09.2021

Правительство и бизнес договорились по основным вопросам изменения налогов

Власти и предпринимательское сообщество договорились по основным параметрам изменения налогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:19

2021-09-23T17:19

2021-09-23T21:00

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751500143_0:42:3000:1730_1920x0_80_0_0_d5573961eb9531928c1ca78e3d5fedd7.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти и предпринимательское сообщество договорились по основным параметрам изменения налогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.Как подчеркнул премьер, диалог кабмина с предпринимателями очень важен для эффективного государственного управления, а власти стремятся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми.Мишустин добавил, что, несмотря на расхождение взглядов по некоторым вопросам, у правительства и предпринимателей общие интересы — развитие экономики и повышение качества жизни людей.Так, в ходе совещания министр финансов Антон Силуанов предложил установить повышенную ставку налога на прибыль, если бизнес направляет ее не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов."Сегодня мы наблюдаем такие примеры, когда сверхприбыли компаний выплачиваются больше в виде дивидендов, в том числе выводятся в зарубежные юрисдикции. Конечно, такая ситуация не может нас устраивать, мы заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны. Ведь это потенциал для дальнейшего роста экономики и ВВП", — пояснил он.Глава Минфина добавил, что для этого же вносятся изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения.Ставка налога будет зависеть от соотношения размера выплаченных дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компании.Сейчас обычная ставка налога на прибыль составляет 20%.При этом Силуанов признал, что Минфин получил много комментариев от бизнеса по этому предложению, которые будут обсуждать.В свою очередь, глава РСПП Александр Шохин на встрече заявил, что бизнес просит отложить до 2023 года принятие решения по изменению налога на прибыль.Шохин затронул также тему обсуждаемого повышения налога на добычу полезных ископаемых, указав, что ситуация для металлургов тут более сложная, чем для производителей удобрений. По его словам, накануне состоялась "жаркая дискуссия" и не по всем вопросам удалось добиться компромисса.Глава РСПП подчеркнул, что договоренности нужно достичь и внутри бизнеса, с учетом, в частности, ситуации по электростали, где акцизы на жидкую сталь по-разному затрагивают комплексные компании с горнорудной базой и электросталеплавильщиков, у которых такой базы нет.

https://ria.ru/20210921/siluanov-1751210485.html

https://ria.ru/20210921/minfin-1751210327.html

https://ria.ru/20210921/metally-1751215425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, россия