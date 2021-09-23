17:19 23.09.2021 (обновлено: 21:00 23.09.2021)
Правительство и бизнес договорились по основным вопросам изменения налогов
Мишустин: правительство и бизнес договорились по основным параметрам изменения налогов
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти и предпринимательское сообщество договорились по основным параметрам изменения налогов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие своего дела и своей страны. Выверенных шагов и социально-ориентированных действий ждет от вас, конечно, не только правительство, но и граждане нашей страны".
Как подчеркнул премьер, диалог кабмина с предпринимателями очень важен для эффективного государственного управления, а власти стремятся сделать так, чтобы условия ведения бизнеса были комфортными и предсказуемыми.
Мишустин добавил, что, несмотря на расхождение взглядов по некоторым вопросам, у правительства и предпринимателей общие интересы — развитие экономики и повышение качества жизни людей.
Мишустин принял крупных бизнесменов лично. Редкие кадры из Белого дома, когда премьер и его гости сидят за одним длинным столом pic.twitter.com/cactNPHLPf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 23, 2021
Так, в ходе совещания министр финансов Антон Силуанов предложил установить повышенную ставку налога на прибыль, если бизнес направляет ее не на капитальные вложения, а на выплату дивидендов.
"Сегодня мы наблюдаем такие примеры, когда сверхприбыли компаний выплачиваются больше в виде дивидендов, в том числе выводятся в зарубежные юрисдикции. Конечно, такая ситуация не может нас устраивать, мы заинтересованы в том, чтобы деньги инвестировались внутри страны. Ведь это потенциал для дальнейшего роста экономики и ВВП", — пояснил он.
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Глава Минфина добавил, что для этого же вносятся изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения.
Ставка налога будет зависеть от соотношения размера выплаченных дивидендов за вычетом инвестиций к величине чистых активов компании.
"Здесь предлагается два уровня налогообложения: если сумма превысит величину чистых активов компании на начало пятилетнего срока, то ставку по налогу на прибыль предлагается установить в размере 25%. <...> Если дивиденды превысят двукратную величину чистых активов, то ставка по налогу на прибыль, мы предлагаем, чтобы она составила уже 30%".
Сейчас обычная ставка налога на прибыль составляет 20%.
При этом Силуанов признал, что Минфин получил много комментариев от бизнеса по этому предложению, которые будут обсуждать.
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В свою очередь, глава РСПП Александр Шохин на встрече заявил, что бизнес просит отложить до 2023 года принятие решения по изменению налога на прибыль.
"Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много вопросов спорных, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию. И уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года", — обратился он к главе правительства Михаилу Мишустину.
Шохин затронул также тему обсуждаемого повышения налога на добычу полезных ископаемых, указав, что ситуация для металлургов тут более сложная, чем для производителей удобрений. По его словам, накануне состоялась "жаркая дискуссия" и не по всем вопросам удалось добиться компромисса.
Глава РСПП подчеркнул, что договоренности нужно достичь и внутри бизнеса, с учетом, в частности, ситуации по электростали, где акцизы на жидкую сталь по-разному затрагивают комплексные компании с горнорудной базой и электросталеплавильщиков, у которых такой базы нет.
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