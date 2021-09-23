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Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев
Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев - РИА Новости, 23.09.2021
Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев
Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости среди собственного коренного населения, а не ставка на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:12
2021-09-23T17:12
в мире
демография
венгрия
чехия
виктор орбан
евросоюз
андрей бабиш
мигранты
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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости среди собственного коренного населения, а не ставка на прибывающих мигрантов, заявил в четверг на международной демографической конференции по проблемам семьи в Будапеште чешский премьер Андрей Бабиш."Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, совсем наоборот. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости собственного коренного населения, что является общим направлением, в частности, для стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4)", - сказал Бабиш.В свою очередь, также выступивший на конференции бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что невозможно одновременно поддерживать семьи и миграцию."Можете поддерживать семьи, или можете поддерживать открытые (для мигрантов) границы. Но нельзя поддерживать одновременно и то, и другое", - подчеркнул Пенс.В этом же духе высказался и венгерский премьер Виктор Орбан. По его мнению, "решение демографического кризиса лежит только в одной плоскости – в поддержке традиционной христианской семьи".
https://ria.ru/20210912/otnosheniya-1749727766.html
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в мире, демография, венгрия, чехия, виктор орбан, евросоюз, андрей бабиш, мигранты
17:12 23.09.2021
 
Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев

Премьер Чехии Бабиш: единственное решение против вымирания Европы — рождаемость

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости среди собственного коренного населения, а не ставка на прибывающих мигрантов, заявил в четверг на международной демографической конференции по проблемам семьи в Будапеште чешский премьер Андрей Бабиш.
"Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, совсем наоборот. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости собственного коренного населения, что является общим направлением, в частности, для стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4)", - сказал Бабиш.
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В свою очередь, также выступивший на конференции бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что невозможно одновременно поддерживать семьи и миграцию.
"Можете поддерживать семьи, или можете поддерживать открытые (для мигрантов) границы. Но нельзя поддерживать одновременно и то, и другое", - подчеркнул Пенс.
В этом же духе высказался и венгерский премьер Виктор Орбан. По его мнению, "решение демографического кризиса лежит только в одной плоскости – в поддержке традиционной христианской семьи".
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В миреДемографияВенгрияЧехияВиктор ОрбанЕвросоюзАндрей БабишМигранты
 
 
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