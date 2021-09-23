https://ria.ru/20210923/rozhdaemost-1751498656.html

Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев

Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев - РИА Новости, 23.09.2021

Премьер Чехии призвал повысить рождаемость среди коренных европейцев

Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости среди собственного коренного населения, а не ставка на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:12

2021-09-23T17:12

2021-09-23T17:12

в мире

демография

венгрия

чехия

виктор орбан

евросоюз

андрей бабиш

мигранты

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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости среди собственного коренного населения, а не ставка на прибывающих мигрантов, заявил в четверг на международной демографической конференции по проблемам семьи в Будапеште чешский премьер Андрей Бабиш."Массовая и неконтролируемая миграция в Европу не имеет ничего общего с устойчивостью нашего европейского общества, совсем наоборот. Единственное по-настоящему устойчивое решение против вымирания Европы - это увеличение рождаемости собственного коренного населения, что является общим направлением, в частности, для стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4)", - сказал Бабиш.В свою очередь, также выступивший на конференции бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что невозможно одновременно поддерживать семьи и миграцию."Можете поддерживать семьи, или можете поддерживать открытые (для мигрантов) границы. Но нельзя поддерживать одновременно и то, и другое", - подчеркнул Пенс.В этом же духе высказался и венгерский премьер Виктор Орбан. По его мнению, "решение демографического кризиса лежит только в одной плоскости – в поддержке традиционной христианской семьи".

https://ria.ru/20210912/otnosheniya-1749727766.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

венгрия

чехия

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в мире, демография, венгрия, чехия, виктор орбан, евросоюз, андрей бабиш, мигранты