https://ria.ru/20210923/rekord-1751390633.html

Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты

Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты - РИА Новости, 23.09.2021

Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты

Российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") намеревается провести первый тестовый запуск прототипа своей суборбитальной ракеты... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T00:51

2021-09-23T00:51

2021-09-23T00:51

хочу стать космонавтом

астраханская область

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") намеревается провести первый тестовый запуск прототипа своей суборбитальной ракеты Nebo-25 с полигона в Астраханской области в ноябре и побить национальный рекорд по высоте пуска, сообщили РИА Новости в компании.Как пояснили в пресс-службе компании, в случае успеха будет установлен новый национальный рекорд по высоте полета среди частных компаний.В 2020 году в России был проведен пуск ракеты "Вятка". Организаторы сообщали о проведении пуска на высоту до 15 километров.Предстоящий пуск по классификации будет испытанием прототипа суборбитальной ракеты. По международному законодательству, условная граница космоса находится на высоте 100 километров. Только преодолевшая эту границу ракета может считаться орбитальной (ракетой космического назначения), если выводит полезную нагрузку на орбиту, или суборбитальной, если груз на орбиту не выводится, а ракета летит по баллистической траектории (по дуге).В пресс-службе Success Rockets рассказали, что ракета Nebo-25 – одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 метра, диаметром - 11 сантиметров, стартовая масса – 65 килограммов. Разработка ракеты велась с августа 2020 года. На протяжении всего полета с ракеты планируется получать телеметрическую информацию, произвести сбор и запись всех необходимых показателей на борту ракеты и осуществить ее безопасное приземление.Миссия получила название The bear wakes up ("Медведь просыпается"), что, как рассказали в пресс-службе, отсылает к образу медведя, который часто в мире ассоциируется с Россией. Эмблемы и шевроны первой миссии Success Rockets разработали совместно с Британской высшей школой дизайна.Ранее космическая компания Success Rockets уже провела огневые испытания двигателя тягой 600 килограммов и запустила прототип суборбитальной ракеты на высоту двух километров. Сообщалось, что компанией привлечены частные инвестиции для создания собственных космических систем, включая сверхлегкую ракету, спутники различного назначения и космический буксир.

https://ria.ru/20210907/mask-1749088965.html

https://ria.ru/20210916/kinoekipazh-1750334957.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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астраханская область, космос - риа наука, россия