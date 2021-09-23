https://ria.ru/20210923/rekord-1751390633.html
Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты
Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты - РИА Новости, 23.09.2021
Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты
Российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") намеревается провести первый тестовый запуск прототипа своей суборбитальной ракеты... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T00:51
2021-09-23T00:51
2021-09-23T00:51
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") намеревается провести первый тестовый запуск прототипа своей суборбитальной ракеты Nebo-25 с полигона в Астраханской области в ноябре и побить национальный рекорд по высоте пуска, сообщили РИА Новости в компании.Как пояснили в пресс-службе компании, в случае успеха будет установлен новый национальный рекорд по высоте полета среди частных компаний.В 2020 году в России был проведен пуск ракеты "Вятка". Организаторы сообщали о проведении пуска на высоту до 15 километров.Предстоящий пуск по классификации будет испытанием прототипа суборбитальной ракеты. По международному законодательству, условная граница космоса находится на высоте 100 километров. Только преодолевшая эту границу ракета может считаться орбитальной (ракетой космического назначения), если выводит полезную нагрузку на орбиту, или суборбитальной, если груз на орбиту не выводится, а ракета летит по баллистической траектории (по дуге).В пресс-службе Success Rockets рассказали, что ракета Nebo-25 – одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 метра, диаметром - 11 сантиметров, стартовая масса – 65 килограммов. Разработка ракеты велась с августа 2020 года. На протяжении всего полета с ракеты планируется получать телеметрическую информацию, произвести сбор и запись всех необходимых показателей на борту ракеты и осуществить ее безопасное приземление.Миссия получила название The bear wakes up ("Медведь просыпается"), что, как рассказали в пресс-службе, отсылает к образу медведя, который часто в мире ассоциируется с Россией. Эмблемы и шевроны первой миссии Success Rockets разработали совместно с Британской высшей школой дизайна.Ранее космическая компания Success Rockets уже провела огневые испытания двигателя тягой 600 килограммов и запустила прототип суборбитальной ракеты на высоту двух километров. Сообщалось, что компанией привлечены частные инвестиции для создания собственных космических систем, включая сверхлегкую ракету, спутники различного назначения и космический буксир.
https://ria.ru/20210907/mask-1749088965.html
https://ria.ru/20210916/kinoekipazh-1750334957.html
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астраханская область, космос - риа наука, россия
Стартап попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты
Стартап Success Rockets попробует побить рекорд России по высоте полета частной ракеты
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Российская частная космическая компания Success Rockets ("Успешные ракеты") намеревается провести первый тестовый запуск прототипа своей суборбитальной ракеты Nebo-25 с полигона в Астраханской области
в ноябре и побить национальный рекорд по высоте пуска, сообщили РИА Новости в компании.
"Ракета должна будет разогнаться до двукратной скорости звука и преодолеть высоту в 20 километров", – рассказал РИА Новости основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров.
Как пояснили в пресс-службе компании, в случае успеха будет установлен новый национальный рекорд по высоте полета среди частных компаний.
В 2020 году в России
был проведен пуск ракеты "Вятка". Организаторы сообщали о проведении пуска на высоту до 15 километров.
Предстоящий пуск по классификации будет испытанием прототипа суборбитальной ракеты. По международному законодательству, условная граница космоса находится на высоте 100 километров. Только преодолевшая эту границу ракета может считаться орбитальной (ракетой космического назначения), если выводит полезную нагрузку на орбиту, или суборбитальной, если груз на орбиту не выводится, а ракета летит по баллистической траектории (по дуге).
В пресс-службе Success Rockets рассказали, что ракета Nebo-25 – одноступенчатая твердотопливная ракета длиной 3,5 метра, диаметром - 11 сантиметров, стартовая масса – 65 килограммов. Разработка ракеты велась с августа 2020 года. На протяжении всего полета с ракеты планируется получать телеметрическую информацию, произвести сбор и запись всех необходимых показателей на борту ракеты и осуществить ее безопасное приземление.
Миссия получила название The bear wakes up ("Медведь просыпается"), что, как рассказали в пресс-службе, отсылает к образу медведя, который часто в мире ассоциируется с Россией. Эмблемы и шевроны первой миссии Success Rockets разработали совместно с Британской высшей школой дизайна.
"Миссия компании Success Rockets – сделать космос доступным и прибыльным. Для этого нужно обеспечить условия для частых запусков небольших спутников, чтобы полеты в космос были регулярными. Наши сверхлегкие ракеты решают именно эту задачу", – добавил Мансуров.
Ранее космическая компания Success Rockets уже провела огневые испытания двигателя тягой 600 килограммов и запустила прототип суборбитальной ракеты на высоту двух километров. Сообщалось, что компанией привлечены частные инвестиции для создания собственных космических систем, включая сверхлегкую ракету, спутники различного назначения и космический буксир.