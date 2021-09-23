https://ria.ru/20210923/raskhody-1751417989.html
Стало известно, сколько россияне тратят на путешествия
Стало известно, сколько россияне тратят на путешествия - РИА Новости, 23.09.2021
Стало известно, сколько россияне тратят на путешествия
Аналитики выяснили, сколько тратят туристы в самостоятельных путешествиях по России и за рубежом, сообщили в пресс-службе Aviasales. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:35
2021-09-23T11:35
2021-09-23T11:35
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, сколько тратят туристы в самостоятельных путешествиях по России и за рубежом, сообщили в пресс-службе Aviasales.Треть путешествовавших этим летом россиян, согласно результатам исследования, побывала на курортах Черного моря. В среднем, они проводили на побережье девять дней. Траты по карте на семью составляли 70-75 тысяч рублей, и это без перелета.В пресс-службе уточнили, что специалисты учитывали самые популярные расходы: покупку еды, походы в рестораны и кафе, отели, транспорт, развлечения, сувениры, снятие наличных.Оказалось, что половина суммы уходила на проживание, еще около девяти тысяч — на еду в заведениях общепита, пять-шесть тысяч — на продукты в супермаркетах.Из российских направлений популярностью также пользовались Санкт-Петербург (62 тысячи рублей), Калининград (52 тысячи), Северный Кавказ (от 57 до 70 тысяч), цены приводятся из расчета пяти дней.Из путешествовавших самостоятельно за рубеж, большинство этим летом выбрало отдых в Турции — 23 процента. Поездки сюда были одними из самых бюджетных: в среднем, россияне тратили 92 тысячи рублей. Также спросом пользовались туры в Грузию (от 98 тысяч), Египет (120 тысяч) и Объединенных Арабских Эмиратах (190 тысяч). В этих странах наши соотечественники проводили обычно около 10 дней.Каждое пятое бронирование за рубеж пришлось на открытые страны Европы, отметили в пресс-службе. Однако поездки туда оказались еще дороже: за 10-дневное путешествие в Черногорию, например, туристы отдавали 180 тысяч рублей, в Грецию — 200 тысяч.
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/avia-1751378023.html
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отдых, турция, греция, черногория, новости - туризм, туристы, расходы, россия
Стало известно, сколько россияне тратят на путешествия
Эксперты выяснили, сколько тратят россияне на поездки по России и за границу
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, сколько тратят туристы в самостоятельных путешествиях по России и за рубежом, сообщили в пресс-службе Aviasales.
Треть путешествовавших этим летом россиян, согласно результатам исследования, побывала на курортах Черного моря. В среднем, они проводили на побережье девять дней. Траты по карте на семью составляли 70-75 тысяч рублей, и это без перелета.
В пресс-службе уточнили, что специалисты учитывали самые популярные расходы: покупку еды, походы в рестораны и кафе, отели, транспорт, развлечения, сувениры, снятие наличных.
Оказалось, что половина суммы уходила на проживание, еще около девяти тысяч — на еду в заведениях общепита, пять-шесть тысяч — на продукты в супермаркетах.
Из российских направлений популярностью также пользовались Санкт-Петербург (62 тысячи рублей), Калининград (52 тысячи), Северный Кавказ (от 57 до 70 тысяч), цены приводятся из расчета пяти дней.
Из путешествовавших самостоятельно за рубеж, большинство этим летом выбрало отдых в Турции — 23 процента. Поездки сюда были одними из самых бюджетных: в среднем, россияне тратили 92 тысячи рублей. Также спросом пользовались туры в Грузию (от 98 тысяч), Египет (120 тысяч) и Объединенных Арабских Эмиратах (190 тысяч). В этих странах наши соотечественники проводили обычно около 10 дней.
Каждое пятое бронирование за рубеж пришлось на открытые страны Европы, отметили в пресс-службе. Однако поездки туда оказались еще дороже: за 10-дневное путешествие в Черногорию, например, туристы отдавали 180 тысяч рублей, в Грецию — 200 тысяч.