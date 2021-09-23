https://ria.ru/20210923/rabstvo-1751418168.html
Американские школьники попросили вернуть рабство
Американские школьники попросили вернуть рабство - РИА Новости, 23.09.2021
Американские школьники попросили вернуть рабство
Ученики американской старшей школы Park Hill South в штате Миссури создали петицию с требованием вернуть рабство. Об этом пишет издание The Kansas City Star. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:42
2021-09-23T10:42
2021-09-23T11:44
в мире
миссисипи
сша
миссури
авраам линкольн
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученики американской старшей школы Park Hill South в штате Миссури создали петицию с требованием вернуть рабство. Об этом пишет издание The Kansas City Star.Родители некоторых детей направили запрос в правоохранительные органы с просьбой наказать тех, кто составил обращение. Руководство школьного округа не стало раскрывать подробности инцидента."Однако могу заверить, что мы отреагировали на этот случай и не потерпим дискриминации", — заявила официальный представитель округа Николь Кирби.В свою очередь, директор учебного заведения Керри Херрен назвал расистские высказывания недопустимыми. Он отметил, что это событие серьезно повлияло как на сотрудников, так и на учеников.Президент Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории США в 1862 году, что было подкреплено Прокламацией об освобождении 1863 года. Окончательно это было декларировано 13-й поправкой к американской Конституции от 1 февраля 1865 года, однако четверть штатов ее не ратифицировала. Формально последним это сделал Миссисипи в 2013 году.
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в мире, миссисипи, сша, миссури, авраам линкольн
10:42 23.09.2021 (обновлено: 11:44 23.09.2021)
Американские школьники попросили вернуть рабство
В американском Канзас-Сити школьники подписали петицию с требованием вернуть рабство