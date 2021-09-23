Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/pyaterka-1751426098.html
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму
Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:18
2021-09-23T11:22
политика
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749351427_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_1f7234ae8839d37f33cdd3da152b0b0d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к партии источник.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов УИК, "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат и Новые люди (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам. Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749351427_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_5f3ff548cc1c9e808af9586af708511b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова
11:18 23.09.2021 (обновлено: 11:22 23.09.2021)
 
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму

Источник: лидеры списка "Единой России" Шойгу и Лавров не перейдут в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии "Единая Россия" о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября
Агитационный плакат партии Единая Россия о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к партии источник.

"Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров — точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом", — заявил собеседник агентства.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов УИК, "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат и Новые люди (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 19:38Выборы в Государственную думу
Источник рассказал об уменьшении фракций "Единой России" в Госдуме
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФАнна Кузнецова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
Лента новостейМолния