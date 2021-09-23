https://ria.ru/20210923/pyaterka-1751426098.html

Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму

Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021

Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму

Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:18

2021-09-23T11:18

2021-09-23T11:22

политика

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к партии источник.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов УИК, "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат и Новые люди (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам. Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.

https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html

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политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова