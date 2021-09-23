https://ria.ru/20210923/pyaterka-1751426098.html
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму
Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:18
2021-09-23T11:18
2021-09-23T11:22
политика
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749351427_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_1f7234ae8839d37f33cdd3da152b0b0d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из первой пятерки федерального списка "Единой России" в новом созыве Госдумы будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова, рассказал РИА Новости близкий к партии источник.Выборы в нижнюю палату парламента прошли 17-19 сентября. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов УИК, "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — за правду", которая получит 27 мест в Госдуме. Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат и Новые люди (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам. Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749351427_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_5f3ff548cc1c9e808af9586af708511b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, анна кузнецова
11:18 23.09.2021 (обновлено: 11:22 23.09.2021)
Источник рассказал, кто из первой пятерки "Единой России" попадет в Госдуму
Источник: лидеры списка "Единой России" Шойгу и Лавров не перейдут в Госдуму