https://ria.ru/20210923/putin-1751543708.html
Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля
Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля - РИА Новости, 23.09.2021
Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля
Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, отметив, что... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:56
2021-09-23T23:56
2021-09-23T23:56
культура
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b05d8201bdca3937581dbb8ad261b073.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, отметив, что это мероприятие призвано укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира.По словам президента, этот проект по праву считается важным событием в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, стартовавшей в 2019 году."Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссёров, актёров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что у участников фестиваля впереди громкие премьеры и встречи с мэтрами театрального искусства, круглые столы и тематические дискуссии. Президент выразил уверенность, что фестиваль станет праздником для жителей и гостей столицы Приморья, обретет свои традиции и займёт достойное место в международном театральном календаре.Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдёт во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября, в программе представлено девять спектаклей разных жанров из восьми стран – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и России.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_397:0:3126:2047_1920x0_80_0_0_5389ca891eec3c7c1bcbe423c04f6c81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля
Путин поприветствовал участников международного Тихоокеанского театрального фестиваля
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал гостей, участников и организаторов первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, отметив, что это мероприятие призвано укрепить статус Владивостока
как одной из культурных столиц России
и мира.
По словам президента, этот проект по праву считается важным событием в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока
, стартовавшей в 2019 году.
"Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссёров, актёров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что у участников фестиваля впереди громкие премьеры и встречи с мэтрами театрального искусства, круглые столы и тематические дискуссии. Президент выразил уверенность, что фестиваль станет праздником для жителей и гостей столицы Приморья, обретет свои традиции и займёт достойное место в международном театральном календаре.
Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдёт во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября, в программе представлено девять спектаклей разных жанров из восьми стран – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и России.