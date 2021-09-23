https://ria.ru/20210923/putin-1751543708.html

Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля

Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля - РИА Новости, 23.09.2021

Путин поприветствовал участников Тихоокеанского театрального фестиваля

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, отметив, что... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:56

2021-09-23T23:56

2021-09-23T23:56

культура

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, отметив, что это мероприятие призвано укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира.По словам президента, этот проект по праву считается важным событием в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, стартовавшей в 2019 году."Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссёров, актёров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что у участников фестиваля впереди громкие премьеры и встречи с мэтрами театрального искусства, круглые столы и тематические дискуссии. Президент выразил уверенность, что фестиваль станет праздником для жителей и гостей столицы Приморья, обретет свои традиции и займёт достойное место в международном театральном календаре.Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдёт во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября, в программе представлено девять спектаклей разных жанров из восьми стран – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия