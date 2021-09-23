https://ria.ru/20210923/putin-1751441743.html

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина - РИА Новости, 23.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:40

2021-09-23T12:40

2021-09-23T13:22

распространение коронавируса

москва

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как долго продлится самоизоляция главы государства.По словам Пескова, заболевшие есть в пресс-службе и в других подразделениях.Пресс-секретарь уточнил, что это "относительная самоизоляция, просто это минимизация каких-то личных контактов".Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию, так как в его окружении выявили несколько десятков заразившихся коронавирусом. Как рассказал Песков, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность президента. Практически все они привиты, но не ревакцинировались вовремя.

https://ria.ru/20210923/lokdaun-1751441240.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19