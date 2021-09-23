https://ria.ru/20210923/putin-1751441743.html
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:40
2021-09-23T12:40
2021-09-23T13:22
распространение коронавируса
москва
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как долго продлится самоизоляция главы государства.По словам Пескова, заболевшие есть в пресс-службе и в других подразделениях.Пресс-секретарь уточнил, что это "относительная самоизоляция, просто это минимизация каких-то личных контактов".Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию, так как в его окружении выявили несколько десятков заразившихся коронавирусом. Как рассказал Песков, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность президента. Практически все они привиты, но не ревакцинировались вовремя.
https://ria.ru/20210923/lokdaun-1751441240.html
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москва, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:40 23.09.2021 (обновлено: 13:22 23.09.2021)
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
Песков: в Кремле выявляют единичные случаи заболевания COVID-19