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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/putin-1751441743.html
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина
В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:40
2021-09-23T13:22
распространение коронавируса
москва
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как долго продлится самоизоляция главы государства.По словам Пескова, заболевшие есть в пресс-службе и в других подразделениях.Пресс-секретарь уточнил, что это "относительная самоизоляция, просто это минимизация каких-то личных контактов".Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию, так как в его окружении выявили несколько десятков заразившихся коронавирусом. Как рассказал Песков, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность президента. Практически все они привиты, но не ревакцинировались вовремя.
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москва, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:40 23.09.2021 (обновлено: 13:22 23.09.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

Песков: в Кремле выявляют единичные случаи заболевания COVID-19

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как долго продлится самоизоляция главы государства.
По словам Пескова, заболевшие есть в пресс-службе и в других подразделениях.

"Поэтому, конечно, дополнительные меры предосторожности не помешают. Тем более, еще раз повторяю, это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента", — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что это "относительная самоизоляция, просто это минимизация каких-то личных контактов".
Путин 14 сентября объявил, что уходит на самоизоляцию, так как в его окружении выявили несколько десятков заразившихся коронавирусом. Как рассказал Песков, в основном это те, кто обеспечивает работу, быт и безопасность президента. Практически все они привиты, но не ревакцинировались вовремя.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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Распространение коронавирусаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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