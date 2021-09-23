https://ria.ru/20210923/proverka-1751524284.html

СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю

СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю - РИА Новости, 23.09.2021

СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю

По факту гибели руководителя СУСК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщила журналистам... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:38

2021-09-23T19:38

2021-09-23T19:38

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

сергей сарапульцев

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По факту гибели руководителя СУСК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции С.Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сказала Петренко.Сарапульцев имел звание полковника юстиции. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.

https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751516306.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, сергей сарапульцев