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СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю
СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю - РИА Новости, 23.09.2021
СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю
По факту гибели руководителя СУСК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщила журналистам... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:38
2021-09-23T19:38
2021-09-23T19:38
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
сергей сарапульцев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По факту гибели руководителя СУСК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции С.Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка", - сказала Петренко.Сарапульцев имел звание полковника юстиции. Руководителем управления он был назначен по указу президента в 2018 году сроком на пять лет.
https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751516306.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, сергей сарапульцев
СК начал проверку после гибели руководителя СУСК по Пермскому краю
СК начал процессуальную проверку по факту гибели руководителя пермского СУСК Сарапульцева