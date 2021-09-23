https://ria.ru/20210923/proverka-1751487792.html

Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021

Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Ространснадзор начал проверку по факту ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, создана комиссия для проверки деятельности эксплуатанта, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:31

2021-09-23T16:31

2021-09-23T16:35

происшествия

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

крушение ан-26 под хабаровском

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751452108_0:289:960:829_1920x0_80_0_0_faeb4041df433326dd937f9cf9a8a004.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ространснадзор начал проверку по факту ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, создана комиссия для проверки деятельности эксплуатанта, сообщается на сайте ведомства.Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду, связь с ним прервалась. Днем в четверг были обнаружены обломки Ан-26 в районе горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике. Самолет разбился в труднодоступной местности. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли, подтвердили в минздраве края и МЧС."Федеральной службой по надзору в сфере транспорта начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.Добавляется, что для проверки деятельности эксплуатанта создана комиссия.

https://ria.ru/20210923/spasateli-1751446618.html

хабаровский край

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение ан-26 под хабаровском, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия