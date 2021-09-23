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Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.09.2021
Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Ространснадзор начал проверку по факту ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, создана комиссия для проверки деятельности эксплуатанта, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:31
2021-09-23T16:31
2021-09-23T16:35
происшествия
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
крушение ан-26 под хабаровском
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ространснадзор начал проверку по факту ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, создана комиссия для проверки деятельности эксплуатанта, сообщается на сайте ведомства.Ан-26, проверявший наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду, связь с ним прервалась. Днем в четверг были обнаружены обломки Ан-26 в районе горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике. Самолет разбился в труднодоступной местности. На борту находились шесть членов экипажа. Все они погибли, подтвердили в минздраве края и МЧС."Федеральной службой по надзору в сфере транспорта начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.Добавляется, что для проверки деятельности эксплуатанта создана комиссия.
https://ria.ru/20210923/spasateli-1751446618.html
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происшествия, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение ан-26 под хабаровском, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, россия
16:31 23.09.2021 (обновлено: 16:35 23.09.2021)
Ространснадзор начал проверку из-за крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Ространснадзор начал проверку по факту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае