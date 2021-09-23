https://ria.ru/20210923/prokuror-1751471096.html

Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана

Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана - РИА Новости, 23.09.2021

Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана

Прокурор навестил осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии после заявления об избиении американца, рассказал РИА Новости адвокат Владимир... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:19

2021-09-23T15:19

2021-09-23T15:45

россия

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сша

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир жеребенков

пол уилан

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокурор навестил осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии после заявления об избиении американца, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.На прошлой неделе другой его адвокат Ольга Карлова сообщила агентству, что ей звонил брат Уилана и заявил, что, со слов Пола, его ударил сотрудник колонии. УФСИН по Мордовии опровергло это, отметив, что видеозаписи подтверждают отсутствие каких бы то ни было нарушений в отношении американца."Сегодня прокурор и должен был посетить (Уилана – ред.), мы писали заявление во ФСИН о том, чтобы по факту избиения провели проверку. Это реакция. Ответ мы получим в письменном виде", - сказал Жеребенков.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам колонии.В сентябре Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защитников Уилана о его выдворении в США, направив документы в Минюст РФ "для сбора необходимой информации". Жеребенков отмечал, что Минюст должен выяснить, согласны ли Штаты принять его подзащитного и будет ли он отбывать там наказание.

https://ria.ru/20210914/uilan-1749953459.html

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

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россия, происшествия, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир жеребенков, пол уилан, дело пола уилана