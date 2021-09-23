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Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана
Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана - РИА Новости, 23.09.2021
Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана
Прокурор навестил осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии после заявления об избиении американца, рассказал РИА Новости адвокат Владимир... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:19
2021-09-23T15:45
россия
происшествия
сша
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир жеребенков
пол уилан
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокурор навестил осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии после заявления об избиении американца, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.На прошлой неделе другой его адвокат Ольга Карлова сообщила агентству, что ей звонил брат Уилана и заявил, что, со слов Пола, его ударил сотрудник колонии. УФСИН по Мордовии опровергло это, отметив, что видеозаписи подтверждают отсутствие каких бы то ни было нарушений в отношении американца."Сегодня прокурор и должен был посетить (Уилана – ред.), мы писали заявление во ФСИН о том, чтобы по факту избиения провели проверку. Это реакция. Ответ мы получим в письменном виде", - сказал Жеребенков.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам колонии.В сентябре Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защитников Уилана о его выдворении в США, направив документы в Минюст РФ "для сбора необходимой информации". Жеребенков отмечал, что Минюст должен выяснить, согласны ли Штаты принять его подзащитного и будет ли он отбывать там наказание.
https://ria.ru/20210914/uilan-1749953459.html
https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html
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россия, происшествия, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир жеребенков, пол уилан, дело пола уилана
15:19 23.09.2021 (обновлено: 15:45 23.09.2021)
 
Прокурор посетил осужденного за шпионаж американца Уилана

Прокурор навестил осужденного за шпионаж американца Уилана после заявления об избиении

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокурор навестил осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовской колонии после заявления об избиении американца, рассказал РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.
На прошлой неделе другой его адвокат Ольга Карлова сообщила агентству, что ей звонил брат Уилана и заявил, что, со слов Пола, его ударил сотрудник колонии. УФСИН по Мордовии опровергло это, отметив, что видеозаписи подтверждают отсутствие каких бы то ни было нарушений в отношении американца.
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 09:50
Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст
"Сегодня прокурор и должен был посетить (Уилана – ред.), мы писали заявление во ФСИН о том, чтобы по факту избиения провели проверку. Это реакция. Ответ мы получим в письменном виде", - сказал Жеребенков.
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам колонии.
В сентябре Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защитников Уилана о его выдворении в США, направив документы в Минюст РФ "для сбора необходимой информации". Жеребенков отмечал, что Минюст должен выяснить, согласны ли Штаты принять его подзащитного и будет ли он отбывать там наказание.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:47
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
 
РоссияПроисшествияСШАМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ЖеребенковПол УиланДело Пола Уилана
 
 
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