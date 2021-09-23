https://ria.ru/20210923/programmy-1751407594.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян предпочитают отечественное ПО
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян предпочитают отечественное ПО - РИА Новости, 23.09.2021
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян предпочитают отечественное ПО
Отечественное программное обеспечение для своих устройств предпочитают 40% россиян, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:35
2021-09-23T09:35
2021-09-23T09:35
технологии
вциом
россия
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Отечественное программное обеспечение для своих устройств предпочитают 40% россиян, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Выбирая между российским и зарубежным программным обеспечением, 40% россиян предпочтут разработки отечественных IT-специалистов. Чаще всего такую позицию высказывали в возрастной группе от 60 лет и старше (59%), реже всего - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (12%).Каждый пятый россиянин (18%) предпочел бы использовать иностранное ПО, а 35% вовсе признались, что им не важно, где был создан софт. Затруднились ответить 7% респондентов.Большинство россиян (77%) уверены, что российское программное обеспечение может в той или иной мере конкурировать с иностранным. Отвечая на вопрос о конкуренции российского софта с иностранным, 34% россиян заявили, что отечественное ПО безусловно может конкурировать, 43% считают, что скорее может, 8% 0 скорее не может, а 4% – безусловно не может. Затруднились ответить на этот вопрос 11% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210915/mintsifry-1750216126.html
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технологии, вциом, россия
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян предпочитают отечественное ПО
ВЦИОМ: 40% россиян предпочитают отечественное программное обеспечение для своих устройств
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.
Отечественное программное обеспечение для своих устройств предпочитают 40% россиян, следует из опроса ВЦИОМ
, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Выбирая между российским и зарубежным программным обеспечением, 40% россиян предпочтут разработки отечественных IT-специалистов. Чаще всего такую позицию высказывали в возрастной группе от 60 лет и старше (59%), реже всего - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (12%).
Каждый пятый россиянин (18%) предпочел бы использовать иностранное ПО, а 35% вовсе признались, что им не важно, где был создан софт. Затруднились ответить 7% респондентов.
Большинство россиян (77%) уверены, что российское программное обеспечение может в той или иной мере конкурировать с иностранным. Отвечая на вопрос о конкуренции российского софта с иностранным, 34% россиян заявили, что отечественное ПО безусловно может конкурировать, 43% считают, что скорее может, 8% 0 скорее не может, а 4% – безусловно не может. Затруднились ответить на этот вопрос 11% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.