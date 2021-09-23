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Подорожает самый любимый в России продукт
Подорожает самый любимый в России продукт - РИА Новости, 23.09.2021
Подорожает самый любимый в России продукт
Отечественные производители макарон бьют тревогу: не хватает твердых сортов пшеницы. Из-за засухи в Канаде и США возник дефицит. И даже богатый российский... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:00
2021-09-23T08:09
экономика
италия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Отечественные производители макарон бьют тревогу: не хватает твердых сортов пшеницы. Из-за засухи в Канаде и США возник дефицит. И даже богатый российский урожай может не помочь. Зерно резко подорожало, это скажется на стоимости конечной продукции, предупреждают предприниматели. Насколько увеличатся цены на макаронные изделия, выяснило РИА Новости.Вслед за мировыми ценамиПшеница дорожает вместе с нефтью и газом, причем по всему миру. Это результат локдаунов, сбоев в производственных и логистических цепочках. Не все предприятия восстановились, а спрос растет. Повлияли и денежные вливания ведущих центральных банков.Положение усугубила погода. Лето в США и Канаде выдалось засушливым, осень неурожайная. А эти страны — крупнейшие поставщики пшеницы.Меньше, чем ожидалось, соберут и в России. Зерновой союз понизил прогноз с 82-83 миллионов тонн до 75-ти. Институт конъюнктуры аграрного рынка — до 78,5 миллиона тонн, аналитический центр "СовЭкон" — до 76,4."Масла в огонь подлил Росстат, опубликовавший неточные данные по площади посевов. Игроки рынка ринулись закладывать будущий дефицит в торговые контракты", — напоминает Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.По данным Росстата, на 1 июня под озимой пшеницей было 15,6 миллиона гектаров, это на 7,5 процента меньше, чем год назад. А по сведениям Минсельхоза — на миллион больше. Расхождение объяснили так: некоторые хозяйства еще досевали площади. Росстат попросту их не учел.Однако Минсельхоз США моментально уменьшил оценку урожая в России на 15 процентов, до 72,5 миллиона тонн.Новость облетела весь мир. Рынок загудел, предрекая дефицит зерновых. Биржевые котировки устремились вверх. В августе пшеница подорожала в годовом выражении на 45 процентов. В сентябре — на 30."На фоне общей инфляции и нарушенных поставок мировые цены будут расти еще долго", — полагает Сергей Черников.Не отстают и российские — из-за дефицита. К тому же экспортные цены очень привлекательны, отмечает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова. А сезонный разрыв между прошлогодним и новым урожаем все еще сохраняется.И еще фактор — бессрочный зерновой демпфер. С лета действует плавающая экспортная пошлина, которую рассчитывают, исходя из контрактов и индикаторов.Продавай, пока покупаютВосходящий тренд на руку производителям. В том числе и российским. Они активно продают за рубеж. В этом сельскохозяйственном году вывезли 38,8 миллиона тонн отечественной пшеницы, в прошлом — 35,3."Россия вышла в лидеры по экспорту основной зерновой культуры — с долей порядка 20 процентов. На втором месте — ЕС, третье делят Канада и США", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.С одной стороны, доходы экспортеров увеличиваются. Это пополняет и госбюджет. С другой, поставки за рубеж — в ущерб внутреннему рынку. Сокращаются запасы зерна. На дефицит жалуются производители макаронных изделий. Пока многие фабрики работают на старых резервах, но их хватит лишь до конца года.Повышаются затраты на импортное оборудование, транспортировку. Чтобы снять напряжение на рынке, бизнес предлагает ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение направили премьер-министру России Михаилу Мишустину.Иначе расплачиваться придется потребителям.Цены вырастут не только в России, но и в Италии, где знают толк в макаронах. По словам Джузеппе Ферро, представителя одного из крупнейших производителей пасты La Molisana, такого еще не бывало: "Наша семья в этом бизнесе уже 110 лет, но мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией".Итальянцы ожидают подорожание ближе к Рождеству. Производители спешат заполнить склады зерном со сроком хранения до двух лет.Побегать за макаронамиСо всенародно любимой гречкой та же картина. Весной прошлого года возник ажиотажный спрос, цены взлетели. Тогда потребители готовились к самоизоляции и сметали с полок товары с длительным сроком хранения.Летом 2020-го гречка вошла в число самых подорожавших за год продуктов. В июле цена килограмма выросла год к году в 1,8 раза, достигнув 87 рублей.В 2021 году в оптовом звене образовался дефицит. Поставщики еще весной честно предупреждали о подорожании примерно на десять процентов. Как и с пшеницей, они предпочитали экспортировать. С сентября по апрель вывезли 220 тысяч тонн гречихи и гречки. Это больше, чем за предыдущие 12 месяцев.Правительство в мае даже запретило продавать за рубеж до конца лета. Но розница уже успела разогнаться. В августе в среднем гречка стоила 102,5 рубля за килограмм — десятилетний максимум.А осенью отгрузки за границу возобновились. Надежда только на новый урожай. Однако не стоит забывать, что макароны и крупы — социально значимые продукты. Цены на них отслеживает правительство. Поэтому, если положение не изменится, вероятно, государство вмешается. Опыт уже есть. Ранее на несколько месяцев заморозили цены на подсолнечное масло и сахар.
https://ria.ru/20210920/grechka-1750926069.html
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экономика, италия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия
08:00 23.09.2021 (обновлено: 08:09 23.09.2021)
 

Подорожает самый любимый в России продукт

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолка с макаронными изделиями
Полка с макаронными изделиями - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Отечественные производители макарон бьют тревогу: не хватает твердых сортов пшеницы. Из-за засухи в Канаде и США возник дефицит. И даже богатый российский урожай может не помочь. Зерно резко подорожало, это скажется на стоимости конечной продукции, предупреждают предприниматели. Насколько увеличатся цены на макаронные изделия, выяснило РИА Новости.

Вслед за мировыми ценами

Пшеница дорожает вместе с нефтью и газом, причем по всему миру. Это результат локдаунов, сбоев в производственных и логистических цепочках. Не все предприятия восстановились, а спрос растет. Повлияли и денежные вливания ведущих центральных банков.
Положение усугубила погода. Лето в США и Канаде выдалось засушливым, осень неурожайная. А эти страны — крупнейшие поставщики пшеницы.
Меньше, чем ожидалось, соберут и в России. Зерновой союз понизил прогноз с 82-83 миллионов тонн до 75-ти. Институт конъюнктуры аграрного рынка — до 78,5 миллиона тонн, аналитический центр "СовЭкон" — до 76,4.
"Масла в огонь подлил Росстат, опубликовавший неточные данные по площади посевов. Игроки рынка ринулись закладывать будущий дефицит в торговые контракты", — напоминает Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.
По данным Росстата, на 1 июня под озимой пшеницей было 15,6 миллиона гектаров, это на 7,5 процента меньше, чем год назад. А по сведениям Минсельхоза — на миллион больше. Расхождение объяснили так: некоторые хозяйства еще досевали площади. Росстат попросту их не учел.
Однако Минсельхоз США моментально уменьшил оценку урожая в России на 15 процентов, до 72,5 миллиона тонн.
Новость облетела весь мир. Рынок загудел, предрекая дефицит зерновых. Биржевые котировки устремились вверх. В августе пшеница подорожала в годовом выражении на 45 процентов. В сентябре — на 30.
"На фоне общей инфляции и нарушенных поставок мировые цены будут расти еще долго", — полагает Сергей Черников.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых в Новосибирской области
Не отстают и российские — из-за дефицита. К тому же экспортные цены очень привлекательны, отмечает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова. А сезонный разрыв между прошлогодним и новым урожаем все еще сохраняется.
И еще фактор — бессрочный зерновой демпфер. С лета действует плавающая экспортная пошлина, которую рассчитывают, исходя из контрактов и индикаторов.

Продавай, пока покупают

Восходящий тренд на руку производителям. В том числе и российским. Они активно продают за рубеж. В этом сельскохозяйственном году вывезли 38,8 миллиона тонн отечественной пшеницы, в прошлом — 35,3.
"Россия вышла в лидеры по экспорту основной зерновой культуры — с долей порядка 20 процентов. На втором месте — ЕС, третье делят Канада и США", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
С одной стороны, доходы экспортеров увеличиваются. Это пополняет и госбюджет. С другой, поставки за рубеж — в ущерб внутреннему рынку. Сокращаются запасы зерна. На дефицит жалуются производители макаронных изделий. Пока многие фабрики работают на старых резервах, но их хватит лишь до конца года.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство макаронных изделий
Производство макаронных изделий - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Производство макаронных изделий
Повышаются затраты на импортное оборудование, транспортировку. Чтобы снять напряжение на рынке, бизнес предлагает ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Соответствующее обращение направили премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Иначе расплачиваться придется потребителям.
Цены вырастут не только в России, но и в Италии, где знают толк в макаронах. По словам Джузеппе Ферро, представителя одного из крупнейших производителей пасты La Molisana, такого еще не бывало: "Наша семья в этом бизнесе уже 110 лет, но мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией".
Итальянцы ожидают подорожание ближе к Рождеству. Производители спешат заполнить склады зерном со сроком хранения до двух лет.

Побегать за макаронами

Со всенародно любимой гречкой та же картина. Весной прошлого года возник ажиотажный спрос, цены взлетели. Тогда потребители готовились к самоизоляции и сметали с полок товары с длительным сроком хранения.
Летом 2020-го гречка вошла в число самых подорожавших за год продуктов. В июле цена килограмма выросла год к году в 1,8 раза, достигнув 87 рублей.
В 2021 году в оптовом звене образовался дефицит. Поставщики еще весной честно предупреждали о подорожании примерно на десять процентов. Как и с пшеницей, они предпочитали экспортировать. С сентября по апрель вывезли 220 тысяч тонн гречихи и гречки. Это больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Покупатель в магазине
Правительство в мае даже запретило продавать за рубеж до конца лета. Но розница уже успела разогнаться. В августе в среднем гречка стоила 102,5 рубля за килограмм — десятилетний максимум.
А осенью отгрузки за границу возобновились. Надежда только на новый урожай. Однако не стоит забывать, что макароны и крупы — социально значимые продукты. Цены на них отслеживает правительство. Поэтому, если положение не изменится, вероятно, государство вмешается. Опыт уже есть. Ранее на несколько месяцев заморозили цены на подсолнечное масло и сахар.
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 11:09
В России цена на гречку впервые за десять лет превысила сто рублей
 
ЭкономикаИталияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЦеныРоссия
 
 
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