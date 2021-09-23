Прибалтика "забыла" плюсы вхождения в состав России, заявил Нарышкин
Нарышкин: в Прибалтике пользуются имперским наследием, но не любят об этом вспоминать
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСопредседатель оргкомитета, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступает перед журналистами в музее-заповеднике "Куликово поле"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прибалтика, 300 лет назад войдя в состав Российской империи, получила от этого экономические преимущества, во многом сохраняя свою политическую и культурную самостоятельность, но сегодня там предпочитают об этом не вспоминать, при этом с удовольствием используя часть имперского наследия, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие стали имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на международной научной конференции "Рождение империи между Востоком и Западом". Мероприятие посвящено 300-летию окончания Северной войны и подписанию Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав.
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"Отдельно обратил бы здесь внимание на Прибалтику, которая активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности. К сожалению, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать, но при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза", - добавил Нарышкин.
Триста лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.
Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора.
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