https://ria.ru/20210923/pribaltika-1751421912.html

Прибалтика "забыла" плюсы вхождения в состав России, заявил Нарышкин

Прибалтика "забыла" плюсы вхождения в состав России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.09.2021

Прибалтика "забыла" плюсы вхождения в состав России, заявил Нарышкин

Прибалтика, 300 лет назад войдя в состав Российской империи, получила от этого экономические преимущества, во многом сохраняя свою политическую и культурную... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:58

2021-09-23T10:58

2021-09-23T10:58

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сергей нарышкин

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прибалтика

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прибалтика, 300 лет назад войдя в состав Российской империи, получила от этого экономические преимущества, во многом сохраняя свою политическую и культурную самостоятельность, но сегодня там предпочитают об этом не вспоминать, при этом с удовольствием используя часть имперского наследия, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Освоение самых отдаленных уголков Евразии и их социально-экономическое развитие стали имперской миссией России, ее коллективным вкладом в развитие мировой цивилизации", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на международной научной конференции "Рождение империи между Востоком и Западом". Мероприятие посвящено 300-летию окончания Северной войны и подписанию Ништадтского мира, выдвинувшего Россию в число крупнейших мировых держав."Отдельно обратил бы здесь внимание на Прибалтику, которая активно использовала свои экономические преимущества от вхождения в состав империи, но при этом сохраняла значительную степень политической и культурной самостоятельности. К сожалению, сегодня об этих обстоятельствах там предпочитают не вспоминать, но при этом с большим удовольствием пользуются во всяком случае частью наследия и Российской империи, и Советского Союза", - добавил Нарышкин.Триста лет назад, 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года, между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I осенью 1721 года титула императора.

https://ria.ru/20210916/latviya-1750299765.html

https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html

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латвия

эстония

прибалтика

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в мире, литва, латвия, эстония, сергей нарышкин, российское историческое общество, прибалтика, россия