https://ria.ru/20210923/potok-1751524684.html

В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2"

В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.09.2021

В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2"

Международный комитет сената США проведет на следующей неделе закрытые слушания для обсуждения мер, которые предпринимает американская администрация против... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:41

2021-09-23T19:41

2021-09-23T19:41

в мире

сша

джо байден

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376916_111:0:2800:1512_1920x0_80_0_0_6372772bc4c8253414791444b474bde2.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Международный комитет сената США проведет на следующей неделе закрытые слушания для обсуждения мер, которые предпринимает американская администрация против российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", сообщается на сайте комитета.Слушания запланированы на 29 сентября. Главным докладчиком заявлен старший советник по энергетической безопасности госдепартамента Амос Хохштейн."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Американская администрация, пытавшаяся с помощью санкций сорвать проект, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Палата представителей США накануне включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Сейчас некоторые из участников проекта, включая немецкого оператора, выведены из-под действия рестрикций. Голосование по проекту бюджета с внесенными поправками ожидается в среду, после чего он поступит на утверждение сената и завершающим этапом – на подпись президента.

https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html

сша

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия