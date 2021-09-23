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В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2"
В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.09.2021
В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2"
Международный комитет сената США проведет на следующей неделе закрытые слушания для обсуждения мер, которые предпринимает американская администрация против... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:41
2021-09-23T19:41
2021-09-23T19:41
в мире
сша
джо байден
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Международный комитет сената США проведет на следующей неделе закрытые слушания для обсуждения мер, которые предпринимает американская администрация против российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", сообщается на сайте комитета.Слушания запланированы на 29 сентября. Главным докладчиком заявлен старший советник по энергетической безопасности госдепартамента Амос Хохштейн."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Американская администрация, пытавшаяся с помощью санкций сорвать проект, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Палата представителей США накануне включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Сейчас некоторые из участников проекта, включая немецкого оператора, выведены из-под действия рестрикций. Голосование по проекту бюджета с внесенными поправками ожидается в среду, после чего он поступит на утверждение сената и завершающим этапом – на подпись президента.
https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html
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в мире, сша, джо байден, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
В США проведут закрытые слушания по "Северному потоку — 2"
Международный комитет сената США проведет закрытые слушания по "Северному потоку — 2"