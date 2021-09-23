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https://ria.ru/20210923/potok-1751523481.html
В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2"
В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.09.2021
В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2"
Возможные санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявила официальный... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:32
2021-09-23T19:51
сша
россия
экономика
в мире
газпром
балтийское море
мария захарова
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возможные санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Американская администрация, пытавшаяся с помощью санкций сорвать проект, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Палата представителей США накануне включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Сейчас некоторые из участников проекта, включая немецкого оператора, выведены из-под действия рестрикций. Голосование по проекту бюджета с внесенными поправками ожидается в среду, после чего он поступит на утверждение сената и завершающим этапом – на подпись президента.
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сша, россия, экономика, в мире, газпром, балтийское море, мария захарова, северный поток — 2, санкции
19:32 23.09.2021 (обновлено: 19:51 23.09.2021)
 
В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2"

Захарова: новые санкции США против "Северного потока — 2" не имеют привязки к реальности

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возможные санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные документы штампуют вообще уже без привязки к реальности. Да, это часть политики сдерживания, но к Организации Объединенных Наций не имеет никакого отношения", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, связаны ли возможные санкции с участием российской делегации в Генассамблее ООН.
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Американская администрация, пытавшаяся с помощью санкций сорвать проект, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Палата представителей США накануне включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Сейчас некоторые из участников проекта, включая немецкого оператора, выведены из-под действия рестрикций. Голосование по проекту бюджета с внесенными поправками ожидается в среду, после чего он поступит на утверждение сената и завершающим этапом – на подпись президента.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 16:54
На Украине попросили США "дожать "Северный поток — 2"
 
СШАРоссияЭкономикаВ миреГазпромБалтийское мореМария ЗахароваСеверный поток — 2Санкции
 
 
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