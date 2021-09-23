https://ria.ru/20210923/potok-1751523481.html

В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2"

В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.09.2021

В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2"

Возможные санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявила официальный... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:32

2021-09-23T19:32

2021-09-23T19:51

сша

россия

экономика

в мире

газпром

балтийское море

мария захарова

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возможные санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Американская администрация, пытавшаяся с помощью санкций сорвать проект, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.Палата представителей США накануне включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Сейчас некоторые из участников проекта, включая немецкого оператора, выведены из-под действия рестрикций. Голосование по проекту бюджета с внесенными поправками ожидается в среду, после чего он поступит на утверждение сената и завершающим этапом – на подпись президента.

https://ria.ru/20210923/potok-1751491757.html

сша

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балтийское море

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сша, россия, экономика, в мире, газпром, балтийское море, мария захарова, северный поток — 2, санкции