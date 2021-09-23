19:32 23.09.2021 (обновлено: 19:51 23.09.2021)
В МИД оценили вероятность санкций США против "Северного потока — 2"
Захарова: новые санкции США против "Северного потока — 2" не имеют привязки к реальности
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Возможные санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные документы штампуют вообще уже без привязки к реальности. Да, это часть политики сдерживания, но к Организации Объединенных Наций не имеет никакого отношения", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, связаны ли возможные санкции с участием российской делегации в Генассамблее ООН.
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Американская администрация, пытавшаяся с помощью санкций сорвать проект, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.
Палата представителей США накануне включила в проект оборонного бюджета на 2022 года пункт, обязывающий президента Джо Байдена ввести санкции против всех без исключения физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве или обеспечении работы "Северного потока — 2". Сейчас некоторые из участников проекта, включая немецкого оператора, выведены из-под действия рестрикций. Голосование по проекту бюджета с внесенными поправками ожидается в среду, после чего он поступит на утверждение сената и завершающим этапом – на подпись президента.