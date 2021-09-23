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В "Нафтогазе Украины" оценили шансы на скорый запуск "Северного потока — 2"
В "Нафтогазе Украины" оценили шансы на скорый запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.09.2021
В "Нафтогазе Украины" оценили шансы на скорый запуск "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:11
2021-09-23T11:11
в мире
сша
еврокомиссия
газпром
нафтогаз украины
балтийское море
юрий витренко
северный поток — 2
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2" шансы на скорый запуск газопровода невысокие.Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит. На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство "Северного потока 2" с ростом мировых цен на газ. При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам."После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора "Северного потока 2" на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие", - написал Витренко на своей странице в Facebook.По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к "Северному потоку 2".Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" газовый кризис в ЕС может не разрешиться.Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и пробивала рекордные отметки. Эксперты сообщали, что на прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных высотах. Это влияет и на цены на электроэнергию для потребителей, однако, как отмечала ЕК, в различной степени, поскольку схемы ценообразования в странах ЕС разные."Для тех, кто верит..., что с запуском "Северного потока 2" в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. "Газпром" после запуска "Северного потока 2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут", - заявил Витренко.По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной "Газпром" должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.Оператор "Северного потока 2", компания Nord Stream 2 AG, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.
https://ria.ru/20210921/gaz-1751144900.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, сша, еврокомиссия, газпром, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, uniper, матеуш моравецкий, россия
11:11 23.09.2021
 
В "Нафтогазе Украины" оценили шансы на скорый запуск "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко назвал шансы на скорый запуск "Северного потока — 2" невысокими

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что после получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2" шансы на скорый запуск газопровода невысокие.
Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит. На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство "Северного потока 2" с ростом мировых цен на газ. При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам.
"После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора "Северного потока 2" на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к "Северному потоку 2".
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" газовый кризис в ЕС может не разрешиться.
Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и пробивала рекордные отметки. Эксперты сообщали, что на прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных высотах. Это влияет и на цены на электроэнергию для потребителей, однако, как отмечала ЕК, в различной степени, поскольку схемы ценообразования в странах ЕС разные.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:04
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ
"Для тех, кто верит..., что с запуском "Северного потока 2" в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. "Газпром" после запуска "Северного потока 2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут", - заявил Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной "Газпром" должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Оператор "Северного потока 2", компания Nord Stream 2 AG, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"
 
В миреСШАЕврокомиссияГазпромНафтогаз УкраиныБалтийское мореЮрий ВитренкоСеверный поток — 2UniperМатеуш МоравецкийРоссия
 
 
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