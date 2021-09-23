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Москвичам пообещали старое бабье лето на следующей неделе
Москвичам пообещали старое бабье лето на следующей неделе - РИА Новости, 23.09.2021
Москвичам пообещали старое бабье лето на следующей неделе
"Старое" бабье лето придёт в Москву на следующей неделе, ожидается ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление начнется в следующий вторник и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:32
2021-09-23T15:43
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Старое" бабье лето придёт в Москву на следующей неделе, ожидается ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление начнется в следующий вторник и продлится пять суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что в предстоящие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет " закручиваться "осой" циклоническая спираль" - не обойдется без облаков и дождей. Температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы: ночами плюс 3-8, днем плюс 7-12.Как отметил Тишковец, ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться 28 сентября. Благодаря стараниям двух барических максимумов – скандинавского и сибирского, на Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, который с каждым последующим днем будет увеличиваться по площади, и под его погожим прикрытием постепенно окажется большинство регионов европейской части России."Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" - начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду",- сообщил Тишковец.По его словам, такое аномально высокое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии гипертоников."Конечно, значимого тепла уже не будет - все-таки наступила астрономическая осень, день стал короче ночи, приток лучистой энергии неумолимо сокращается. В среднем ночами воздух в столице станет остывать до нуля - плюс 5, а днем сумеет прогреваться до плюс 10-15. Но дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием – индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью",- заключил синоптик.
https://ria.ru/20210921/poteplenie-1751196925.html
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, россия
15:32 23.09.2021 (обновлено: 15:43 23.09.2021)
 
Москвичам пообещали старое бабье лето на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидаются солнце и температура до плюс 15

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Кусково
Золотая осень в Кусково - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Старое" бабье лето придёт в Москву на следующей неделе, ожидается ясная, солнечная погода с температурой до плюс 15, потепление начнется в следующий вторник и продлится пять суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Он отметил, что в предстоящие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет " закручиваться "осой" циклоническая спираль" - не обойдется без облаков и дождей. Температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы: ночами плюс 3-8, днем плюс 7-12.
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Как отметил Тишковец, ситуация в атмосфере кардинально начнет меняться 28 сентября. Благодаря стараниям двух барических максимумов – скандинавского и сибирского, на Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, который с каждым последующим днем будет увеличиваться по площади, и под его погожим прикрытием постепенно окажется большинство регионов европейской части России.
"Москва попадет в центр этого атмосферного "купола" уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет "ясно" - начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду",- сообщил Тишковец.
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По его словам, такое аномально высокое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии гипертоников.
"Конечно, значимого тепла уже не будет - все-таки наступила астрономическая осень, день стал короче ночи, приток лучистой энергии неумолимо сокращается. В среднем ночами воздух в столице станет остывать до нуля - плюс 5, а днем сумеет прогреваться до плюс 10-15. Но дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием – индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью",- заключил синоптик.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецРоссия
 
 
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