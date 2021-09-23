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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 23.09.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:30
2021-09-23T15:42
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
пермский край
москва
пермский государственный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России."В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести",- говорится в сообщении.В ближайшие дни двум пациентам будут проведены необходимые операции, уточнили в пресс-службе."В медицинских учреждениях г. Перми продолжают стационарное лечение 11 пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное", - говорится в сообщении.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, 42. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву. Уголовное дело в связи со случившимся расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок. Как сообщал 22 сентября Минздрав Пермского края, стрелявший остается в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, москва, пермский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:30 23.09.2021 (обновлено: 15:42 23.09.2021)
 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Минздрав: четверо пострадавших при стрельбе в пермском вузе остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести",- говорится в сообщении.
Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ
20 сентября, 13:59
СК опубликовал видео из вуза в Перми, где произошла стрельба
В ближайшие дни двум пациентам будут проведены необходимые операции, уточнили в пресс-службе.
"В медицинских учреждениях г. Перми продолжают стационарное лечение 11 пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, 42. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву. Уголовное дело в связи со случившимся расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок. Как сообщал 22 сентября Минздрав Пермского края, стрелявший остается в крайне тяжелом состоянии.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермьРоссияСтрельба в Пермском госуниверситетеПермский крайМоскваПермский государственный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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