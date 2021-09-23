https://ria.ru/20210923/postradavshie-1751473123.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 23.09.2021

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:30

2021-09-23T15:30

2021-09-23T15:42

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

пермский край

москва

пермский государственный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750995928_0:38:2350:1360_1920x0_80_0_0_efd669aea8b5b64092870e54e05acb54.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России."В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести",- говорится в сообщении.В ближайшие дни двум пациентам будут проведены необходимые операции, уточнили в пресс-службе."В медицинских учреждениях г. Перми продолжают стационарное лечение 11 пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное", - говорится в сообщении.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, 42. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву. Уголовное дело в связи со случившимся расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок. Как сообщал 22 сентября Минздрав Пермского края, стрелявший остается в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html

пермь

россия

пермский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, москва, пермский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)