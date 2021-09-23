https://ria.ru/20210923/postradavshie-1751473123.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 23.09.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:30
2021-09-23T15:30
2021-09-23T15:42
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
пермский край
москва
пермский государственный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Семь пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в федеральных клиниках Минздрава, четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России."В федеральных клиниках Минздрава России получают лечение семь пострадавших из Перми, из них 4 находится в стабильно тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести",- говорится в сообщении.В ближайшие дни двум пациентам будут проведены необходимые операции, уточнили в пресс-службе."В медицинских учреждениях г. Перми продолжают стационарное лечение 11 пациентов, их состояние оценивается как средней тяжести или удовлетворительное", - говорится в сообщении.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив, по последним данным, 42. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Накануне специальный борт МЧС России перевез семь раненых на лечение в Москву. Уголовное дело в связи со случившимся расследуется по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненный срок. Как сообщал 22 сентября Минздрав Пермского края, стрелявший остается в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750968255.html
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете, пермский край, москва, пермский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:30 23.09.2021 (обновлено: 15:42 23.09.2021)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Минздрав: четверо пострадавших при стрельбе в пермском вузе остаются в тяжелом состоянии